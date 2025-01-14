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"Унизительное фиаско". На Западе оценили возможности российской ПВО - РИА Новости, 14.01.2025
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20:54 14.01.2025 (обновлено: 23:41 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/merkuris-1993735725.html
"Унизительное фиаско". На Западе оценили возможности российской ПВО
"Унизительное фиаско". На Западе оценили возможности российской ПВО - РИА Новости, 14.01.2025
"Унизительное фиаско". На Западе оценили возможности российской ПВО
Решение администрации президента Джо Байдена разрешить Украине удары ракетами ATACMS по территории России обернулось провалом для США, заявил британский военный РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T20:54:00+03:00
2025-01-14T23:41:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Решение администрации президента Джо Байдена разрешить Украине удары ракетами ATACMS по территории России обернулось провалом для США, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Это катастрофическое решение, нарушающее российские красные линии, &lt;…&gt; лишь продемонстрировало возможности российской системы ПВО и полную неспособность ракет ATACMS победить ее", — считает он.По словам аналитика, применение Украиной ATACMS также вынудило Россию продемонстрировать возможности новой ракетной системы "Орешник"."Этот шаг, который предприняла администрация Байдена и который был встречен многими с таким ужасом, оказался жалким провалом и унизительным фиаско", — подытожил Меркурис.В середине ноября стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять американские ракеты дальнего поражения для ударов вглубь территории России. Аналогичное разрешение дали также Великобритания и Франция для своих Storm Shadow и SCALP.Двадцать первого ноября президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях с помощью ATACMS и Storm Shadow Москва испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".Президент отметил, что в России проходят испытания нескольких систем, подобных "Орешнику", и они не имеют аналогов в мире. В случае группового применения удар такой ракетой сопоставим с использованием ядерного оружия, но ОМУ эта система не является. Кроме того, глава государства подчеркивал, что шансов легко сбить "Орешник" у противника нет.
https://ria.ru/20250114/rastet-1993712887.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир путин, вооруженные силы украины, youtube, джо байден
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, YouTube, Джо Байден
"Унизительное фиаско". На Западе оценили возможности российской ПВО

Меркурис: разрешение на удары ракетами ATACMS вглубь РФ обернулось провалом США

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук"
Зенитный ракетный комплекс Бук - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Решение администрации президента Джо Байдена разрешить Украине удары ракетами ATACMS по территории России обернулось провалом для США, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Это катастрофическое решение, нарушающее российские красные линии, <…> лишь продемонстрировало возможности российской системы ПВО и полную неспособность ракет ATACMS победить ее", — считает он.
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По словам аналитика, применение Украиной ATACMS также вынудило Россию продемонстрировать возможности новой ракетной системы "Орешник".
"Этот шаг, который предприняла администрация Байдена и который был встречен многими с таким ужасом, оказался жалким провалом и унизительным фиаско", — подытожил Меркурис.
В середине ноября стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять американские ракеты дальнего поражения для ударов вглубь территории России. Аналогичное разрешение дали также Великобритания и Франция для своих Storm Shadow и SCALP.
Двадцать первого ноября президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях с помощью ATACMS и Storm Shadow Москва испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".
Президент отметил, что в России проходят испытания нескольких систем, подобных "Орешнику", и они не имеют аналогов в мире. В случае группового применения удар такой ракетой сопоставим с использованием ядерного оружия, но ОМУ эта система не является. Кроме того, глава государства подчеркивал, что шансов легко сбить "Орешник" у противника нет.
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