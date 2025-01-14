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Мэр Днепропетровска получил девять лет колонии за фейки о российской армии - РИА Новости, 14.01.2025
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15:16 14.01.2025 (обновлено: 16:07 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/mer-1993674189.html
Мэр Днепропетровска получил девять лет колонии за фейки о российской армии
Мэр Днепропетровска получил девять лет колонии за фейки о российской армии - РИА Новости, 14.01.2025
Мэр Днепропетровска получил девять лет колонии за фейки о российской армии
Басманный суд Москвы заочно приговорил мэра Днепропетровска Бориса Филатова* к 9 годам колонии по обвинению в распространении фейков о российской армии и... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T15:16:00+03:00
2025-01-14T16:07:00+03:00
происшествия
россия
москва
днепропетровск
борис филатов
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил мэра Днепропетровска Бориса Филатова* к 9 годам колонии по обвинению в распространении фейков о российской армии и возбуждении ненависти, сообщили РИА Новости в суде. "Суд заочно приговорил Бориса Филатова* к 9 годам колонии", - сказала собеседница агентства. Филатов* был признан виновным по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности), п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической и национальной ненависти и вражды). Суд также лишил 52-летнего Филатова* права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на 4 года.Как отмечает столичная прокуратура, в апреле 2022 года Филатов* разместил в своем телеграм-канале обращение, выражающее презрительное и враждебное отношение к русским, а также побуждающее к совершению в отношении них насильственных действий. В дальнейшем он опубликовал это обращение в соцсетях. Там же им были опубликованы фейки об армии.Басманный суд Москвы в сентябре 2023 года заочно арестовал Филатова*, он был объявлен в розыск. В апреле 2022 года председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям Филатова*, который в соцсетях опубликовал пост с призывами убивать россиян по всему миру. Росфинмониторинг включил его в перечень террористов и экстремистов.*Физическое лицо, включенное в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240716/feygin-1960045934.html
https://ria.ru/20240402/feyki-1937394387.html
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происшествия, россия, москва, днепропетровск, борис филатов, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Москва, Днепропетровск, Борис Филатов, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Мэр Днепропетровска получил девять лет колонии за фейки о российской армии

Мэр Днепропетровска Филатов получил 9 лет колонии за фейки о российской армии

© Фото : Днепровский городской советМэр украинского города Днепропетровска Борис Филатов*
Мэр украинского города Днепропетровска Борис Филатов* - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© Фото : Днепровский городской совет
Мэр украинского города Днепропетровска Борис Филатов*. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил мэра Днепропетровска Бориса Филатова* к 9 годам колонии по обвинению в распространении фейков о российской армии и возбуждении ненависти, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд заочно приговорил Бориса Филатова* к 9 годам колонии", - сказала собеседница агентства.
Марк Фейгин - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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Филатов* был признан виновным по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности), п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической и национальной ненависти и вражды).
Суд также лишил 52-летнего Филатова* права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на 4 года.
Как отмечает столичная прокуратура, в апреле 2022 года Филатов* разместил в своем телеграм-канале обращение, выражающее презрительное и враждебное отношение к русским, а также побуждающее к совершению в отношении них насильственных действий. В дальнейшем он опубликовал это обращение в соцсетях. Там же им были опубликованы фейки об армии.
Басманный суд Москвы в сентябре 2023 года заочно арестовал Филатова*, он был объявлен в розыск.
В апреле 2022 года председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям Филатова*, который в соцсетях опубликовал пост с призывами убивать россиян по всему миру.
Росфинмониторинг включил его в перечень террористов и экстремистов.
*Физическое лицо, включенное в перечень террористов и экстремистов
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ПроисшествияРоссияМоскваДнепропетровскБорис ФилатовАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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