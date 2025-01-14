https://ria.ru/20250114/mer-1993674189.html

Мэр Днепропетровска получил девять лет колонии за фейки о российской армии

Мэр Днепропетровска получил девять лет колонии за фейки о российской армии - РИА Новости, 14.01.2025

Мэр Днепропетровска получил девять лет колонии за фейки о российской армии

Басманный суд Москвы заочно приговорил мэра Днепропетровска Бориса Филатова* к 9 годам колонии по обвинению в распространении фейков о российской армии и... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T15:16:00+03:00

2025-01-14T15:16:00+03:00

2025-01-14T16:07:00+03:00

происшествия

россия

москва

днепропетровск

борис филатов

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил мэра Днепропетровска Бориса Филатова* к 9 годам колонии по обвинению в распространении фейков о российской армии и возбуждении ненависти, сообщили РИА Новости в суде. "Суд заочно приговорил Бориса Филатова* к 9 годам колонии", - сказала собеседница агентства. Филатов* был признан виновным по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности), п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической и национальной ненависти и вражды). Суд также лишил 52-летнего Филатова* права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на 4 года.Как отмечает столичная прокуратура, в апреле 2022 года Филатов* разместил в своем телеграм-канале обращение, выражающее презрительное и враждебное отношение к русским, а также побуждающее к совершению в отношении них насильственных действий. В дальнейшем он опубликовал это обращение в соцсетях. Там же им были опубликованы фейки об армии.Басманный суд Москвы в сентябре 2023 года заочно арестовал Филатова*, он был объявлен в розыск. В апреле 2022 года председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям Филатова*, который в соцсетях опубликовал пост с призывами убивать россиян по всему миру. Росфинмониторинг включил его в перечень террористов и экстремистов.*Физическое лицо, включенное в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240716/feygin-1960045934.html

https://ria.ru/20240402/feyki-1937394387.html

россия

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происшествия, россия, москва, днепропетровск, борис филатов, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)