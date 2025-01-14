Мэр Днепропетровска получил девять лет колонии за фейки о российской армии
Мэр Днепропетровска Филатов получил 9 лет колонии за фейки о российской армии
© Фото : Днепровский городской советМэр украинского города Днепропетровска Борис Филатов*
© Фото : Днепровский городской совет
Мэр украинского города Днепропетровска Борис Филатов*. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил мэра Днепропетровска Бориса Филатова* к 9 годам колонии по обвинению в распространении фейков о российской армии и возбуждении ненависти, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд заочно приговорил Бориса Филатова* к 9 годам колонии", - сказала собеседница агентства.
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Филатов* был признан виновным по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности), п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической и национальной ненависти и вражды).
Суд также лишил 52-летнего Филатова* права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на 4 года.
Как отмечает столичная прокуратура, в апреле 2022 года Филатов* разместил в своем телеграм-канале обращение, выражающее презрительное и враждебное отношение к русским, а также побуждающее к совершению в отношении них насильственных действий. В дальнейшем он опубликовал это обращение в соцсетях. Там же им были опубликованы фейки об армии.
Басманный суд Москвы в сентябре 2023 года заочно арестовал Филатова*, он был объявлен в розыск.
В апреле 2022 года председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям Филатова*, который в соцсетях опубликовал пост с призывами убивать россиян по всему миру.
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