https://ria.ru/20250114/mazut-1993748291.html

На Кубани завершили основной вывоз загрязненного мазутом грунта

На Кубани завершили основной вывоз загрязненного мазутом грунта - РИА Новости, 14.01.2025

На Кубани завершили основной вывоз загрязненного мазутом грунта

Основной вывоз собранного с начала ликвидации ЧС загрязненного мазутом грунта с пляжей Краснодарского края завершён, песок просеивают на побережье, сообщили в... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T23:44:00+03:00

2025-01-14T23:44:00+03:00

2025-01-14T23:44:00+03:00

происшествия

краснодарский край

керченский пролив

крушение двух танкеров в керченском проливе

россия

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КРАСНОДАР, 14 янв - РИА Новости. Основной вывоз собранного с начала ликвидации ЧС загрязненного мазутом грунта с пляжей Краснодарского края завершён, песок просеивают на побережье, сообщили в оперштабе региона. "Основной вывоз собранного с начала ликвидации ЧС загрязненного мазутом грунта с пляжей завершен. На прибрежных территориях перешли к деликатной уборке, просеивают песок", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Десятого января из "Волгонефти 239", находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.

https://ria.ru/20250114/mazut-1993734318.html

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керченский пролив

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происшествия, краснодарский край, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе, россия