https://ria.ru/20250114/mazut-1993737543.html

В Крыму за сутки зафиксировали три новых выброса мазута

В Крыму за сутки зафиксировали три новых выброса мазута - РИА Новости, 14.01.2025

В Крыму за сутки зафиксировали три новых выброса мазута

В Крыму за минувшие сутки зафиксировали три новых факта выброса мазута из-за крушения танкеров в Керченском проливе: два в Ялте, один на острове Тузла, сообщила РИА Новости, 14.01.2025

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ялта

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

керченский пролив

сергей аксенов (политик)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости. В Крыму за минувшие сутки зафиксировали три новых факта выброса мазута из-за крушения танкеров в Керченском проливе: два в Ялте, один на острове Тузла, сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что мониторинг не показывает наличия крупных пятен мазута на побережье и у берегов Крыма, фиксируются лишь выбросы небольших фрагментов, которые должны ликвидировать в течение суток."Информация о ситуации с обнаружением мазута на территории Крымского полуострова. В Ялте было выявлено два факта обнаружения нефтепродуктов, также подтверждено наличие одного факта на острове Тузла", - написала Шевцова в своем Telegram-канале.По ее словам, всего за сутки спасено 68 птиц, очищено 1,5 квадратных метра акватории и 0,25 километра береговой линии."Осталось очистить 2,55 километра острова Тузла", - подчеркнула министр.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района в западной части. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.

https://ria.ru/20250114/krym-1993725798.html

https://ria.ru/20250105/skolkovo-1992613631.html

ялта

керченский пролив

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ялта, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, керченский пролив, сергей аксенов (политик), россия