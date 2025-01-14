Рейтинг@Mail.ru
Во Львове перезахоронят останки советских воинов, пишут СМИ - РИА Новости, 15.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:53 14.01.2025 (обновлено: 01:00 15.01.2025)
https://ria.ru/20250114/lvov-1993744369.html
Во Львове перезахоронят останки советских воинов, пишут СМИ
Во Львове перезахоронят останки советских воинов, пишут СМИ - РИА Новости, 15.01.2025
Во Львове перезахоронят останки советских воинов, пишут СМИ
Власти Львова на Украине решили эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов, в том числе героя СССР Николая Кузнецова, в связи с переносом... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-14T22:53:00+03:00
2025-01-15T01:00:00+03:00
в мире
львов
украина
ссср
львовский городской совет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105977/81/1059778134_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_55cf8ebe96e374ba373bb2a7c1c3c525.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Власти Львова на Украине решили эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов, в том числе героя СССР Николая Кузнецова, в связи с переносом мемориального комплекса Холм Славы, сообщило украинское издание zaxid.net. "Исполнительный комитет Львовского городского совета разрешил перенос мемориального комплекса Холм Славы, предусматривающий эксгумацию более 200 могил и перенос их на Голосковское кладбище", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. По информации издания, сначала планируется перенести элементы памятника, затем проведут исследование и эксгумируют останки воинов. В частности, речь о 200 одиночных могилах, четырех братских и могиле Николая Кузнецова. Кузнецов – Герой СССР, сотрудник органов госбезопасности, разведчик. Родился в Свердловской области. Погиб в 1944 году на Украине. Его останки захоронены во Львове на Холме Славы. Мемориал Холм Славы во Львове был возведен в честь русский и советских воинов, погибших в годы Первой мировой и Великой Отечественной войнах.
https://ria.ru/20241208/tank-pamyatnik-1988041565.html
https://ria.ru/20241209/ukraina-1988157505.html
львов
украина
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105977/81/1059778134_115:0:1886:1328_1920x0_80_0_0_e216cb455e838984a1177f88718de4f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, львов, украина, ссср, львовский городской совет
В мире, Львов, Украина, СССР, Львовский городской совет
Во Львове перезахоронят останки советских воинов, пишут СМИ

Власти Львова решили эксгумировать останки разведчика Кузнецова и других воинов

© РИА Новости / Александр ХроленкоЗападная Украина, город Львов
Западная Украина, город Львов - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Александр Хроленко
Западная Украина, город Львов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Власти Львова на Украине решили эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов, в том числе героя СССР Николая Кузнецова, в связи с переносом мемориального комплекса Холм Славы, сообщило украинское издание zaxid.net.
"Исполнительный комитет Львовского городского совета разрешил перенос мемориального комплекса Холм Славы, предусматривающий эксгумацию более 200 могил и перенос их на Голосковское кладбище", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
В Павлограде демонтировали танк ИС-2 - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
На Украине демонтировали советский танк-памятник
8 декабря 2024, 19:46
По информации издания, сначала планируется перенести элементы памятника, затем проведут исследование и эксгумируют останки воинов. В частности, речь о 200 одиночных могилах, четырех братских и могиле Николая Кузнецова.
Кузнецов – Герой СССР, сотрудник органов госбезопасности, разведчик. Родился в Свердловской области. Погиб в 1944 году на Украине. Его останки захоронены во Львове на Холме Славы.
Мемориал Холм Славы во Львове был возведен в честь русский и советских воинов, погибших в годы Первой мировой и Великой Отечественной войнах.
Автомобиль скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
На Украине намерены разогнать медвузы в рамках борьбы с советским наследием
9 декабря 2024, 13:48
 
В миреЛьвовУкраинаСССРЛьвовский городской совет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала