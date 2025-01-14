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Во Львове перезахоронят останки советских воинов, пишут СМИ
Во Львове перезахоронят останки советских воинов, пишут СМИ - РИА Новости, 15.01.2025
Во Львове перезахоронят останки советских воинов, пишут СМИ
Власти Львова на Украине решили эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов, в том числе героя СССР Николая Кузнецова, в связи с переносом... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-14T22:53:00+03:00
2025-01-14T22:53:00+03:00
2025-01-15T01:00:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Власти Львова на Украине решили эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов, в том числе героя СССР Николая Кузнецова, в связи с переносом мемориального комплекса Холм Славы, сообщило украинское издание zaxid.net. "Исполнительный комитет Львовского городского совета разрешил перенос мемориального комплекса Холм Славы, предусматривающий эксгумацию более 200 могил и перенос их на Голосковское кладбище", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. По информации издания, сначала планируется перенести элементы памятника, затем проведут исследование и эксгумируют останки воинов. В частности, речь о 200 одиночных могилах, четырех братских и могиле Николая Кузнецова. Кузнецов – Герой СССР, сотрудник органов госбезопасности, разведчик. Родился в Свердловской области. Погиб в 1944 году на Украине. Его останки захоронены во Львове на Холме Славы. Мемориал Холм Славы во Львове был возведен в честь русский и советских воинов, погибших в годы Первой мировой и Великой Отечественной войнах.
https://ria.ru/20241208/tank-pamyatnik-1988041565.html
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в мире, львов, украина, ссср, львовский городской совет
В мире, Львов, Украина, СССР, Львовский городской совет
Во Львове перезахоронят останки советских воинов, пишут СМИ
Власти Львова решили эксгумировать останки разведчика Кузнецова и других воинов