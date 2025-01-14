Рейтинг@Mail.ru
На восстановление Лос-Анджелеса нужны миллиарды долларов, заявил Байден - РИА Новости, 14.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:09 14.01.2025 (обновлено: 07:42 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/los-andzheles-1993575896.html
На восстановление Лос-Анджелеса нужны миллиарды долларов, заявил Байден
На восстановление Лос-Анджелеса нужны миллиарды долларов, заявил Байден - РИА Новости, 14.01.2025
На восстановление Лос-Анджелеса нужны миллиарды долларов, заявил Байден
Восстановление районов Лос-Анджелеса, пострадавших от мощнейших пожаров, будет стоить десятки миллиардов долларов, заявил президент США Джо Байден на брифинге с РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T07:09:00+03:00
2025-01-14T07:42:00+03:00
в мире
лос-анджелес
сша
джо байден
лесные пожары в калифорнии в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/08/1992791395_0:63:3070:1790_1920x0_80_0_0_8973655601c42ba0b686f6f0d47617a3.jpg
ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости. Восстановление районов Лос-Анджелеса, пострадавших от мощнейших пожаров, будет стоить десятки миллиардов долларов, заявил президент США Джо Байден на брифинге с представителями федеральной власти."Чтобы вернуть Лос-Анджелес в прежнее состояние, потребуются десятки миллиардов долларов. Нам нужно, чтобы конгресс активизировался и выделил финансирование на эти нужды. И мы этого добьемся", — сказал Байден.Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. Более 12,3 тысячи строений, включая дома знаменитостей, оказались уничтожены. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.
https://ria.ru/20250110/bajden-1993067092.html
лос-анджелес
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/08/1992791395_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_1cef091d7c31ca40a7f85668cc6c7c9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лос-анджелес, сша, джо байден, лесные пожары в калифорнии в 2025 году
В мире, Лос-Анджелес, США, Джо Байден, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году
На восстановление Лос-Анджелеса нужны миллиарды долларов, заявил Байден

Байден: на восстановление Лос-Анджелеса нужны будут десятки миллиардов долларов

© AP Photo / Ethan SwopeЛесной пожар на западе Лос-Анджелеса
Лесной пожар на западе Лос-Анджелеса - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / Ethan Swope
Лесной пожар на западе Лос-Анджелеса
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости. Восстановление районов Лос-Анджелеса, пострадавших от мощнейших пожаров, будет стоить десятки миллиардов долларов, заявил президент США Джо Байден на брифинге с представителями федеральной власти.
"Чтобы вернуть Лос-Анджелес в прежнее состояние, потребуются десятки миллиардов долларов. Нам нужно, чтобы конгресс активизировался и выделил финансирование на эти нужды. И мы этого добьемся", — сказал Байден.
Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. Более 12,3 тысячи строений, включая дома знаменитостей, оказались уничтожены. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис во время брифинга, посвященного пожарам в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
"Жгите": Байден обратился к Харрис на брифинге о пожарах в Лос-Анджелесе
10 января, 10:36
 
В миреЛос-АнджелесСШАДжо БайденЛесные пожары в Калифорнии в 2025 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала