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На восстановление Лос-Анджелеса нужны миллиарды долларов, заявил Байден
На восстановление Лос-Анджелеса нужны миллиарды долларов, заявил Байден - РИА Новости, 14.01.2025
На восстановление Лос-Анджелеса нужны миллиарды долларов, заявил Байден
Восстановление районов Лос-Анджелеса, пострадавших от мощнейших пожаров, будет стоить десятки миллиардов долларов, заявил президент США Джо Байден на брифинге с РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T07:09:00+03:00
2025-01-14T07:09:00+03:00
2025-01-14T07:42:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости. Восстановление районов Лос-Анджелеса, пострадавших от мощнейших пожаров, будет стоить десятки миллиардов долларов, заявил президент США Джо Байден на брифинге с представителями федеральной власти."Чтобы вернуть Лос-Анджелес в прежнее состояние, потребуются десятки миллиардов долларов. Нам нужно, чтобы конгресс активизировался и выделил финансирование на эти нужды. И мы этого добьемся", — сказал Байден.Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. Более 12,3 тысячи строений, включая дома знаменитостей, оказались уничтожены. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лос-анджелес, сша, джо байден, лесные пожары в калифорнии в 2025 году
В мире, Лос-Анджелес, США, Джо Байден, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году
На восстановление Лос-Анджелеса нужны миллиарды долларов, заявил Байден
Байден: на восстановление Лос-Анджелеса нужны будут десятки миллиардов долларов