https://ria.ru/20250114/los-andzheles-1993575896.html

На восстановление Лос-Анджелеса нужны миллиарды долларов, заявил Байден

На восстановление Лос-Анджелеса нужны миллиарды долларов, заявил Байден - РИА Новости, 14.01.2025

На восстановление Лос-Анджелеса нужны миллиарды долларов, заявил Байден

Восстановление районов Лос-Анджелеса, пострадавших от мощнейших пожаров, будет стоить десятки миллиардов долларов, заявил президент США Джо Байден на брифинге с РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T07:09:00+03:00

2025-01-14T07:09:00+03:00

2025-01-14T07:42:00+03:00

в мире

лос-анджелес

сша

джо байден

лесные пожары в калифорнии в 2025 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/08/1992791395_0:63:3070:1790_1920x0_80_0_0_8973655601c42ba0b686f6f0d47617a3.jpg

ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости. Восстановление районов Лос-Анджелеса, пострадавших от мощнейших пожаров, будет стоить десятки миллиардов долларов, заявил президент США Джо Байден на брифинге с представителями федеральной власти."Чтобы вернуть Лос-Анджелес в прежнее состояние, потребуются десятки миллиардов долларов. Нам нужно, чтобы конгресс активизировался и выделил финансирование на эти нужды. И мы этого добьемся", — сказал Байден.Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. Более 12,3 тысячи строений, включая дома знаменитостей, оказались уничтожены. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.

https://ria.ru/20250110/bajden-1993067092.html

лос-анджелес

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, лос-анджелес, сша, джо байден, лесные пожары в калифорнии в 2025 году