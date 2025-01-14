https://ria.ru/20250114/lavrov-1993684045.html
Лавров стукнул ручкой по микрофону, говоря о НАТО
Лавров стукнул ручкой по микрофону, говоря о НАТО - РИА Новости, 14.01.2025
Лавров стукнул ручкой по микрофону, говоря о НАТО
Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году стукнул по микрофону ручкой, говоря о... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T15:51:00+03:00
2025-01-14T15:51:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году стукнул по микрофону ручкой, говоря о Североатлантическом альянсе."Евросоюз создавался для европейцев, но не так давно подписал соглашение с НАТО, согласно которому ЕС в военном плане, если будет война, не приведи господь, будет делать то, что ему скажет НАТО", — говорил Лавров перед тем, как задеть ручкой микрофон.В ходе конференции дипломат, услышав про создание международной фактчекинговой ассоциации, также пошутил про созвучность слова "фактчекинг" с английским ругательством.Лавров во вторник провел пресс-конференцию, посвященную итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году. Он рассказал о позиции России по украинскому урегулированию, о перспективах диалога с США после инаугурации Трампа, а также о взаимоотношениях с зарубежными партнерами.
https://ria.ru/20250114/rs-1993635571.html
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Лавров о праве наций на самоопределение в Уставе ООН
Лавров на пресс-конференции стукнул ручкой по микрофону, говоря о НАТО
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россия, сша, сергей лавров, нато, евросоюз
Россия, США, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз
Лавров стукнул ручкой по микрофону, говоря о НАТО
Глава МИД России Лавров стукнул ручкой по микрофону, говоря о НАТО