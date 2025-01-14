https://ria.ru/20250114/lavrov-1993669653.html

Лавров оценил заявления представителей АдГ и "Национального фронта"

Лавров оценил заявления представителей АдГ и "Национального фронта" - РИА Новости, 14.01.2025

Лавров оценил заявления представителей АдГ и "Национального фронта"

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что общался с представителями "Альтернативы для Германии" и французского "Национального объединения" (бывший "Национальный... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T15:00:00+03:00

2025-01-14T15:00:00+03:00

2025-01-14T15:00:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что общался с представителями "Альтернативы для Германии" и французского "Национального объединения" (бывший "Национальный фронт"), в их заявлениях много рационального. "Альтернатива для Германии" и "Национальный фронт" - это системные партии, они парламентские партии. За них голосуют люди, причем доля голосовавших за них растет. Я общался и с представителями АдГ, и с представителями "Национального фронта". И, откровенно сказать, обвинить их в том, что они против права народов на самоопределение, я не могу. Мне кажется, как раз наоборот - и АдГ, и (немецкий) "Союз Сары Вагенкнехт", и "Национальный фронт" во Франции - они хотят, чтобы национальное самоопределение и самосознание немцев и французов было восстановлено, потому что, как они считают, значительная часть его была узурпирована брюссельской бюрократией", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году. Он отметил, что про эти партии нельзя сказать, что они выдвигают какие-либо разрушительные программы. "У нас члены АдГ периодически участвуют в ток-шоу на телевидении, высказывают мысли, которые прежде всего нацелены на то, чтобы преодолеть проблемы в российско-германских отношениях. Обсуждают они известные факты, которые в течение долгих-долгих десятилетий, если не столетий, иллюстрируют желание англосаксов не ждать России и и Германии объединить свои потенциалы. Я вижу много рационального в том, что они говорят", - отметил министр. Партия "Национальный фронт" была основана во Франции в 1972 году Жаном-Мари Ле Пеном. В 2011 году его сменила дочь Марин Ле Пен, после чего "Национальный фронт" стал пытаться уйти от радикальной репутации, партия была переименована в "Национальное объединение". В 2017 и 2022 годах Марин Ле Пен выходила во вторые туры президентских выборов, но занимала "серебряные" места. В 2024 году французы, согласно опросу Ipsos, назвали Марин Ле Пен, которая сейчас возглавляет парламентскую фракцию, самой выдающейся женщиной года. Члены партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в январе большинством голосов приняли партийную программу, в которой прописан отказ от евро и антироссийских санкций. Также в программе прописано ужесточение миграционной политики и стремление к "основанным на интересах отношениям с ведущими мировыми державами", среди которых названы США, Китай и Россия. Партия выступает за пребывание Германии в НАТО "до тех пор, пока не будет создан независимый и эффективный европейский военный союз". Придя к власти, партия отменила бы участие страны в экономических санкциях против России и планы уходящего правительства разместить американские ракеты средней дальности в стране. Украина же, по мнению АдГ, должна стать "нейтральным государством вне НАТО и Европейского союза". Досрочные парламентские выборы в Германии пройдут 23 февраля. Согласно данным недавнего опроса института INSA для издания Bild, рейтинг АдГ вырос на 2 процентных пункта до 22% менее чем за полтора месяца до выборов. На первом месте по-прежнему оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), но его рейтинг снизился на 1 процентный пункт до 30%.

https://ria.ru/20250113/adg-1993396245.html

https://ria.ru/20250113/germaniya-1993106173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, германия, франция, сергей лавров, сара вагенкнехт, жан-мари ле пен, нато, хдс/хсс