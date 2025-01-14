https://ria.ru/20250114/lavrov-1993665949.html

Лавров пошутил, услышав о создании фактчекинговой ассоциации

Лавров пошутил, услышав о создании фактчекинговой ассоциации - РИА Новости, 14.01.2025

Лавров пошутил, услышав о создании фактчекинговой ассоциации

Глава МИД России Сергей Лавров, услышав про создание международной фактчекинговой ассоциации, пошутил про созвучность слова "фактчекинг" с английским... РИА Новости, 14.01.2025

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2025-01-14T14:50:00+03:00

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россия

сергей лавров

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров, услышав про создание международной фактчекинговой ассоциации, пошутил про созвучность слова "фактчекинг" с английским ругательством. На пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году один из журналистов поблагодарил Лавров и все министерство за помощь в организации форума "Диалог о фейках" и добавил, что на мероприятии было объявлено о создании международной фактчекинговой ассоциации. "Какой? Я ослышался. Ну хорошо. Перепутал местами. Чек-фак как-то", - шутя сказал Лавров. Журналист с улыбкой допустил, что "такие вызовы" тоже могут быть впереди у организации.

https://ria.ru/20250114/lavrov-1993662031.html

https://ria.ru/20250114/lavrov-1993655816.html

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"Перепутал местами "чек" и "фак". Лавров пошутил на пресс-конференции Лаврова на пресс-конференции спросили про фактчекинговую ассоциацию. Министр пошутил, что не услышал и перепутал местами, журналист ответил, что "и такие задачи, может, будут". 2025-01-14T14:50 true PT0M33S

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россия, сергей лавров