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Лавров пошутил, услышав о создании фактчекинговой ассоциации - РИА Новости, 14.01.2025
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14:50 14.01.2025 (обновлено: 15:17 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/lavrov-1993665949.html
Лавров пошутил, услышав о создании фактчекинговой ассоциации
Лавров пошутил, услышав о создании фактчекинговой ассоциации - РИА Новости, 14.01.2025
Лавров пошутил, услышав о создании фактчекинговой ассоциации
Глава МИД России Сергей Лавров, услышав про создание международной фактчекинговой ассоциации, пошутил про созвучность слова "фактчекинг" с английским... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T14:50:00+03:00
2025-01-14T15:17:00+03:00
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров, услышав про создание международной фактчекинговой ассоциации, пошутил про созвучность слова "фактчекинг" с английским ругательством. На пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году один из журналистов поблагодарил Лавров и все министерство за помощь в организации форума "Диалог о фейках" и добавил, что на мероприятии было объявлено о создании международной фактчекинговой ассоциации. "Какой? Я ослышался. Ну хорошо. Перепутал местами. Чек-фак как-то", - шутя сказал Лавров. Журналист с улыбкой допустил, что "такие вызовы" тоже могут быть впереди у организации.
https://ria.ru/20250114/lavrov-1993662031.html
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"Перепутал местами "чек" и "фак". Лавров пошутил на пресс-конференции
Лаврова на пресс-конференции спросили про фактчекинговую ассоциацию. Министр пошутил, что не услышал и перепутал местами, журналист ответил, что "и такие задачи, может, будут".
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россия, сергей лавров
Россия, Сергей Лавров
Лавров пошутил, услышав о создании фактчекинговой ассоциации

Лавров пошутил про созвучность слова фактчекинг с английским ругательством

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров, услышав про создание международной фактчекинговой ассоциации, пошутил про созвучность слова "фактчекинг" с английским ругательством.
На пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году один из журналистов поблагодарил Лавров и все министерство за помощь в организации форума "Диалог о фейках" и добавил, что на мероприятии было объявлено о создании международной фактчекинговой ассоциации.
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"Какой? Я ослышался. Ну хорошо. Перепутал местами. Чек-фак как-то", - шутя сказал Лавров.
Журналист с улыбкой допустил, что "такие вызовы" тоже могут быть впереди у организации.
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