https://ria.ru/20250114/lavrov-1993662031.html

Лавров поделился воспоминаниями о поездках на картошку

Лавров поделился воспоминаниями о поездках на картошку - РИА Новости, 14.01.2025

Лавров поделился воспоминаниями о поездках на картошку

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что тепло вспоминает свои пионерские и комсомольские годы и поездки на картошку. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T14:34:00+03:00

2025-01-14T14:34:00+03:00

2025-01-14T14:34:00+03:00

россия

сергей лавров

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что тепло вспоминает свои пионерские и комсомольские годы и поездки на картошку. "Я с наслаждением вспоминаю свои и пионерские, и комсомольские годы... особенно тепло вспоминаю практические занятия, поездки на картошку", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

https://ria.ru/20250114/lavrov-1993601526.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сергей лавров