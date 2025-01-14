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Лавров поделился воспоминаниями о поездках на картошку - РИА Новости, 14.01.2025
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14:34 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/lavrov-1993662031.html
Лавров поделился воспоминаниями о поездках на картошку
Лавров поделился воспоминаниями о поездках на картошку - РИА Новости, 14.01.2025
Лавров поделился воспоминаниями о поездках на картошку
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что тепло вспоминает свои пионерские и комсомольские годы и поездки на картошку. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T14:34:00+03:00
2025-01-14T14:34:00+03:00
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что тепло вспоминает свои пионерские и комсомольские годы и поездки на картошку. "Я с наслаждением вспоминаю свои и пионерские, и комсомольские годы... особенно тепло вспоминаю практические занятия, поездки на картошку", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.
https://ria.ru/20250114/lavrov-1993601526.html
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россия, сергей лавров
Россия, Сергей Лавров
Лавров поделился воспоминаниями о поездках на картошку

Лавров рассказал, что тепло вспоминает комсомольские годы и поездки на картошку

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что тепло вспоминает свои пионерские и комсомольские годы и поездки на картошку.
«
"Я с наслаждением вспоминаю свои и пионерские, и комсомольские годы... особенно тепло вспоминаю практические занятия, поездки на картошку", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.
Пресс-конференция Лаврова по итогам работы российской дипломатии в 2024 году - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Пресс-конференция Лаврова. Прямая трансляция
11:38
 
РоссияСергей Лавров
 
 
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