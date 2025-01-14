https://ria.ru/20250114/lavrov-1993662031.html
Лавров поделился воспоминаниями о поездках на картошку
Лавров поделился воспоминаниями о поездках на картошку - РИА Новости, 14.01.2025
Лавров поделился воспоминаниями о поездках на картошку
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что тепло вспоминает свои пионерские и комсомольские годы и поездки на картошку. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T14:34:00+03:00
2025-01-14T14:34:00+03:00
2025-01-14T14:34:00+03:00
россия
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579430463_0:0:2848:1602_1920x0_80_0_0_fc072dbaea0b217a97e9bcc3aad06eab.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что тепло вспоминает свои пионерские и комсомольские годы и поездки на картошку. "Я с наслаждением вспоминаю свои и пионерские, и комсомольские годы... особенно тепло вспоминаю практические занятия, поездки на картошку", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.
https://ria.ru/20250114/lavrov-1993601526.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579430463_464:0:2563:1574_1920x0_80_0_0_4252f8928493ac1a7d1efb3f3f9fbf16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров
Лавров поделился воспоминаниями о поездках на картошку
Лавров рассказал, что тепло вспоминает комсомольские годы и поездки на картошку