https://ria.ru/20250114/lavrov-1993658492.html
Япония потеряла тонкость в отношениях с Россией, заявил Лавров
Япония потеряла тонкость в отношениях с Россией, заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2025
Япония потеряла тонкость в отношениях с Россией, заявил Лавров
Япония потеряла внешнеполитическую тонкость в отношениях с Москвой, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T14:24:00+03:00
2025-01-14T14:24:00+03:00
2025-01-14T14:24:00+03:00
россия
япония
москва
сергей лавров
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993635751_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_b2b1968622060c6a51961ce68d48f11a.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Япония потеряла внешнеполитическую тонкость в отношениях с Москвой, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году. "Японию всегда отличало очень тонкое отношение к жизни, начиная от кухни и вплоть до ритуалов. Вот эта тонкость куда-то исчезла в отношениях с нами" - сказал Лавров. Министр отметил, что весь регресс в двухсторонних отношениях, а также "разрушение всего, включая регулярный уважительный политический диалог на высшем уровне", произошел по инициативе Токио. "Япония получила команду присоединяться к санкциям (против России - ред.) и немедленно эту команду исполнила" - добавил министр.
https://ria.ru/20250114/oon-1993614845.html
россия
япония
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993635751_22:0:2753:2048_1920x0_80_0_0_fd786f80ab9eeb4a2b23ca9544a6183c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, япония, москва, сергей лавров, в мире
Россия, Япония, Москва, Сергей Лавров, В мире
Япония потеряла тонкость в отношениях с Россией, заявил Лавров
Лавров: Япония потеряла внешнеполитическую тонкость в отношениях с Россией