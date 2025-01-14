https://ria.ru/20250114/lavrov-1993658492.html

Япония потеряла тонкость в отношениях с Россией, заявил Лавров

Япония потеряла тонкость в отношениях с Россией, заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2025

Япония потеряла тонкость в отношениях с Россией, заявил Лавров

Япония потеряла внешнеполитическую тонкость в отношениях с Москвой, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T14:24:00+03:00

2025-01-14T14:24:00+03:00

2025-01-14T14:24:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Япония потеряла внешнеполитическую тонкость в отношениях с Москвой, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году. "Японию всегда отличало очень тонкое отношение к жизни, начиная от кухни и вплоть до ритуалов. Вот эта тонкость куда-то исчезла в отношениях с нами" - сказал Лавров. Министр отметил, что весь регресс в двухсторонних отношениях, а также "разрушение всего, включая регулярный уважительный политический диалог на высшем уровне", произошел по инициативе Токио. "Япония получила команду присоединяться к санкциям (против России - ред.) и немедленно эту команду исполнила" - добавил министр.

https://ria.ru/20250114/oon-1993614845.html

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россия, япония, москва, сергей лавров, в мире