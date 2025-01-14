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Лавров рассказал о создании Советом Европы незаконных трибуналов
Лавров рассказал о создании Советом Европы незаконных трибуналов - РИА Новости, 14.01.2025
Лавров рассказал о создании Советом Европы незаконных трибуналов
Создание незаконных трибуналов, неких компенсационных механизмов Советом Европы против РФ делается по решению США, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T14:10:00+03:00
2025-01-14T14:10:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Создание незаконных трибуналов, неких компенсационных механизмов Советом Европы против РФ делается по решению США, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. "И Совет Европы - американцы там не члены, по понятным причинам, потому что они не европейцы, они там наблюдатели", - напомнил министр на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году "Но то, что сейчас делает Совет Европы, включая, создание незаконных трибуналов, создание каких-то реестров, какой-то компенсационный механизм, чтобы Россию во все тяжкие наказывать, - это все делается по решению США", - пояснил он.
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россия, сша, сергей лавров, совет европы, в мире
Россия, США, Сергей Лавров, Совет Европы, В мире
Лавров рассказал о создании Советом Европы незаконных трибуналов
Лавров: Совет Европы создает незаконные трибуналы против России по решению США