https://ria.ru/20250114/lavrov-1993645712.html
Россия не уходит с Ближнего Востока, заявил Лавров
Россия не уходит с Ближнего Востока, заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2025
Россия не уходит с Ближнего Востока, заявил Лавров
Россия не уходит с Ближнего Востока, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T13:42:00+03:00
2025-01-14T13:42:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия не уходит с Ближнего Востока, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "У вас такая школа журналистская - вы сделали два утверждения вначале. "Россия ушла с Ближнего Востока" - это уже как бы не обсуждается. После этого - "всем руководят США". И дальше спрашиваете: "как быть?" Я не согласен ни с первым, ни со вторым утверждением. Мы не уходим с Ближнего Востока", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году. Журналист одного из арабских каналов во время своего вопроса Лаврову заявил, что после ухода России с Ближнего Востока там намечается однополярный мир во главе с США, хотя Россия всегда выступает за многополярный мир.
https://ria.ru/20241127/lavrov-1985908319.html
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россия, ближний восток, сша, сергей лавров, в мире
Россия, Ближний Восток, США, Сергей Лавров, В мире
Россия не уходит с Ближнего Востока, заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил, что Россия не уходит с Ближнего Востока