https://ria.ru/20250114/lavrov-1993645712.html

Россия не уходит с Ближнего Востока, заявил Лавров

Россия не уходит с Ближнего Востока, заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2025

Россия не уходит с Ближнего Востока, заявил Лавров

Россия не уходит с Ближнего Востока, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T13:42:00+03:00

2025-01-14T13:42:00+03:00

2025-01-14T13:42:00+03:00

россия

ближний восток

сша

сергей лавров

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_b13ff2b1c5b1d7528e57168799f5e41d.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия не уходит с Ближнего Востока, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "У вас такая школа журналистская - вы сделали два утверждения вначале. "Россия ушла с Ближнего Востока" - это уже как бы не обсуждается. После этого - "всем руководят США". И дальше спрашиваете: "как быть?" Я не согласен ни с первым, ни со вторым утверждением. Мы не уходим с Ближнего Востока", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году. Журналист одного из арабских каналов во время своего вопроса Лаврову заявил, что после ухода России с Ближнего Востока там намечается однополярный мир во главе с США, хотя Россия всегда выступает за многополярный мир.

https://ria.ru/20241127/lavrov-1985908319.html

россия

ближний восток

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ближний восток, сша, сергей лавров, в мире