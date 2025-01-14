Рейтинг@Mail.ru
Россия не уходит с Ближнего Востока, заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:42 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/lavrov-1993645712.html
Россия не уходит с Ближнего Востока, заявил Лавров
Россия не уходит с Ближнего Востока, заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2025
Россия не уходит с Ближнего Востока, заявил Лавров
Россия не уходит с Ближнего Востока, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T13:42:00+03:00
2025-01-14T13:42:00+03:00
россия
ближний восток
сша
сергей лавров
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_b13ff2b1c5b1d7528e57168799f5e41d.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия не уходит с Ближнего Востока, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "У вас такая школа журналистская - вы сделали два утверждения вначале. "Россия ушла с Ближнего Востока" - это уже как бы не обсуждается. После этого - "всем руководят США". И дальше спрашиваете: "как быть?" Я не согласен ни с первым, ни со вторым утверждением. Мы не уходим с Ближнего Востока", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году. Журналист одного из арабских каналов во время своего вопроса Лаврову заявил, что после ухода России с Ближнего Востока там намечается однополярный мир во главе с США, хотя Россия всегда выступает за многополярный мир.
https://ria.ru/20241127/lavrov-1985908319.html
россия
ближний восток
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_3a6e76b340676ef68f613a6f968f80da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ближний восток, сша, сергей лавров, в мире
Россия, Ближний Восток, США, Сергей Лавров, В мире
Россия не уходит с Ближнего Востока, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что Россия не уходит с Ближнего Востока

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия не уходит с Ближнего Востока, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У вас такая школа журналистская - вы сделали два утверждения вначале. "Россия ушла с Ближнего Востока" - это уже как бы не обсуждается. После этого - "всем руководят США". И дальше спрашиваете: "как быть?" Я не согласен ни с первым, ни со вторым утверждением. Мы не уходим с Ближнего Востока", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.
Журналист одного из арабских каналов во время своего вопроса Лаврову заявил, что после ухода России с Ближнего Востока там намечается однополярный мир во главе с США, хотя Россия всегда выступает за многополярный мир.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Лавров назвал причину деградации ситуации на Ближнем Востоке
27 ноября 2024, 03:01
 
РоссияБлижний ВостокСШАСергей ЛавровВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала