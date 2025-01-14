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Лавров прокомментировал заявления команды Трампа по Украине - РИА Новости, 14.01.2025
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13:33 14.01.2025 (обновлено: 13:35 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/lavrov-1993643168.html
Лавров прокомментировал заявления команды Трампа по Украине
Лавров прокомментировал заявления команды Трампа по Украине - РИА Новости, 14.01.2025
Лавров прокомментировал заявления команды Трампа по Украине
Упоминания командой избранного президента США Дональда Трампа о необходимости отталкиваться от ситуации на земле в урегулировании по Украине заслуживают... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T13:33:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Упоминания командой избранного президента США Дональда Трампа о необходимости отталкиваться от ситуации на земле в урегулировании по Украине заслуживают приветствия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Все то, что обсуждает последний год, имеет несколько аспектов. Во-первых, сам факт, что люди стали больше упоминать реалии на земле, - он, наверное, заслуживает приветствия", - сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году. В то же время министр подчеркнул, что все заявления на данный момент делаются в рамках подготовки к инаугурации Трампа
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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, сергей лавров
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Сергей Лавров
Лавров прокомментировал заявления команды Трампа по Украине

Лавров: слова Трампа об урегулировании по Украине заслуживают приветствия

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Упоминания командой избранного президента США Дональда Трампа о необходимости отталкиваться от ситуации на земле в урегулировании по Украине заслуживают приветствия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Все то, что обсуждает последний год, имеет несколько аспектов. Во-первых, сам факт, что люди стали больше упоминать реалии на земле, - он, наверное, заслуживает приветствия", - сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.
В то же время министр подчеркнул, что все заявления на данный момент делаются в рамках подготовки к инаугурации Трампа
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
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В миреСШАУкраинаРоссияДональд ТрампСергей Лавров
 
 
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