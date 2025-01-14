https://ria.ru/20250114/lavrov-1993643168.html

Лавров прокомментировал заявления команды Трампа по Украине

Лавров прокомментировал заявления команды Трампа по Украине - РИА Новости, 14.01.2025

Лавров прокомментировал заявления команды Трампа по Украине

Упоминания командой избранного президента США Дональда Трампа о необходимости отталкиваться от ситуации на земле в урегулировании по Украине заслуживают... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T13:33:00+03:00

2025-01-14T13:33:00+03:00

2025-01-14T13:35:00+03:00

в мире

сша

украина

россия

дональд трамп

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993635751_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_b2b1968622060c6a51961ce68d48f11a.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Упоминания командой избранного президента США Дональда Трампа о необходимости отталкиваться от ситуации на земле в урегулировании по Украине заслуживают приветствия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Все то, что обсуждает последний год, имеет несколько аспектов. Во-первых, сам факт, что люди стали больше упоминать реалии на земле, - он, наверное, заслуживает приветствия", - сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году. В то же время министр подчеркнул, что все заявления на данный момент делаются в рамках подготовки к инаугурации Трампа

https://ria.ru/20250114/tramp-1993632686.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, сергей лавров