https://ria.ru/20250114/lavrov-1993637951.html

Лавров прокомментировал соглашение Армении и США о партнерстве

Лавров прокомментировал соглашение Армении и США о партнерстве - РИА Новости, 14.01.2025

Лавров прокомментировал соглашение Армении и США о партнерстве

Решение Армении и США подписать документ о стратегическом партнерстве - это суверенное решение двух государств, важно не название документа, а что из него... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T13:09:00+03:00

2025-01-14T13:09:00+03:00

2025-01-14T13:24:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Решение Армении и США подписать документ о стратегическом партнерстве - это суверенное решение двух государств, важно не название документа, а что из него вытекает, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Я слышал, Арарат Мирзоян (глава МИД Армении - ред.) подписал с (госсекретарем США, Энтони - ред.) Блинкеном соглашение, договор о стратегическом партнерстве, но, опять же, это суверенное решение двух государств. Главное ведь не что подписал и не как оно называется, а что вытекает из этого", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.Ранее пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян сообщила, что во вторник в Вашингтоне министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подпишут документ о стратегическом партнерстве между двумя странами. В июне 2024 года по итогам заседания армянско-американского стратегического диалога правительства двух стран приняли совместное заявление о намерении повысить двусторонний стратегический диалог до уровня стратегического партнерства.

https://ria.ru/20250109/es-1993018020.html

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армения, сша, россия, сергей лавров, в мире