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Лавров сравнил ущерб от пожаров в Калифорнии с расходами США на Украину - РИА Новости, 14.01.2025
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13:02 14.01.2025 (обновлено: 13:04 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/lavrov-1993636119.html
Лавров сравнил ущерб от пожаров в Калифорнии с расходами США на Украину
Лавров сравнил ущерб от пожаров в Калифорнии с расходами США на Украину - РИА Новости, 14.01.2025
Лавров сравнил ущерб от пожаров в Калифорнии с расходами США на Украину
Ущерб от пожаров в Калифорнии сопоставим с суммами, потраченными США на Украину, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T13:02:00+03:00
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украина
калифорния
сша
сергей лавров
лесные пожары в калифорнии в 2025 году
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Ущерб от пожаров в Калифорнии сопоставим с суммами, потраченными США на Украину, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Ущерб (от пожаров) оценивают под 150 миллиардов долларов. Это даже больше, чем они закачали на Украину, но сопоставимые цифры", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году. Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 24 человека погибли, а более 12,3 тысячи строений, включая дома знаменитостей, были уничтожены. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.
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в мире, украина, калифорния, сша, сергей лавров, лесные пожары в калифорнии в 2025 году
В мире, Украина, Калифорния, США, Сергей Лавров, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году
Лавров сравнил ущерб от пожаров в Калифорнии с расходами США на Украину

Лавров: ущерб от пожаров в Калифорнии сопоставим с расходами США на Украину

© AP Photo / Jae C. HongТушение пожара в Лос-Анджелесе
Тушение пожара в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / Jae C. Hong
Тушение пожара в Лос-Анджелесе
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Ущерб от пожаров в Калифорнии сопоставим с суммами, потраченными США на Украину, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Ущерб (от пожаров) оценивают под 150 миллиардов долларов. Это даже больше, чем они закачали на Украину, но сопоставимые цифры", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.
Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 24 человека погибли, а более 12,3 тысячи строений, включая дома знаменитостей, были уничтожены. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Россия ждет от США конкретных инициатив по Украине, заявил Лавров
12:52
 
В миреУкраинаКалифорнияСШАСергей ЛавровЛесные пожары в Калифорнии в 2025 году
 
 
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