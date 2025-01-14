https://ria.ru/20250114/lavrov-1993636119.html

Лавров сравнил ущерб от пожаров в Калифорнии с расходами США на Украину

Лавров сравнил ущерб от пожаров в Калифорнии с расходами США на Украину - РИА Новости, 14.01.2025

Лавров сравнил ущерб от пожаров в Калифорнии с расходами США на Украину

Ущерб от пожаров в Калифорнии сопоставим с суммами, потраченными США на Украину, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T13:02:00+03:00

2025-01-14T13:02:00+03:00

2025-01-14T13:04:00+03:00

в мире

украина

калифорния

сша

сергей лавров

лесные пожары в калифорнии в 2025 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993586490_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_1fb2b57c2f7abfc8940181d25bd56fb8.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Ущерб от пожаров в Калифорнии сопоставим с суммами, потраченными США на Украину, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Ущерб (от пожаров) оценивают под 150 миллиардов долларов. Это даже больше, чем они закачали на Украину, но сопоставимые цифры", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году. Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 24 человека погибли, а более 12,3 тысячи строений, включая дома знаменитостей, были уничтожены. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.

https://ria.ru/20250114/tramp-1993632030.html

украина

калифорния

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, калифорния, сша, сергей лавров, лесные пожары в калифорнии в 2025 году