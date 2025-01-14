Лавров прокомментировал слова Трампа о присоединении Гренландии
Лавров: в вопросе покупки США Гренландии нужно спросить мнения у гренландцев
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В вопросе покупки США Гренландии нужно спросить мнения у самих гренландцев, как сделала это Россия в случае с Крымом и Донбассом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Я думаю, что для начала нужно послушать гренландцев", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.
Он сравнил это с тем, как Россия послушала жителей Крыма, Донбасса и Новороссии, чтобы узнать их отношение к режиму, который установился на Украине через незаконный государственный переворот.
Избранный президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.