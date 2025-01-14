Россия запросила срочные консультации с Сербией из-за новых санкций
Россия запросила консультации из-за санкций против "Нефтяной индустрии Сербии"
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. РФ запросила срочные консультации с Сербией в связи с требованием США о выводе российского капитала из "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы в контакте с сербскими друзьями, запросили контакты срочные. Надеемся, что получим реакцию в самое ближайшее время", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.
Ранее США ввели санкции против российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS, 56,15% принадлежат "Газпром нефти" и "Газпрому"). Президент Сербии Александр Вучич заявил, что США санкциями против российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" требуют полного выхода РФ из NIS.
"Нефтяная индустрия Сербии" — одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает свыше 10 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет 400 АЗС, НПЗ Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево. Крупнейшие акционеры - "Газпром нефть" и Газпром (56,15%) и Сербия (29,87%).