https://ria.ru/20250114/lavrov-1993617914.html

Россия запросила срочные консультации с Сербией из-за новых санкций

Россия запросила срочные консультации с Сербией из-за новых санкций - РИА Новости, 14.01.2025

Россия запросила срочные консультации с Сербией из-за новых санкций

РФ запросила срочные консультации с Сербией в связи с требованием США о выводе российского капитала из "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), заявил министр... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T12:10:00+03:00

2025-01-14T12:10:00+03:00

2025-01-14T12:27:00+03:00

россия

сербия

нефтяная индустрия сербии

экономика

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. РФ запросила срочные консультации с Сербией в связи с требованием США о выводе российского капитала из "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы в контакте с сербскими друзьями, запросили контакты срочные. Надеемся, что получим реакцию в самое ближайшее время", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.Ранее США ввели санкции против российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS, 56,15% принадлежат "Газпром нефти" и "Газпрому"). Президент Сербии Александр Вучич заявил, что США санкциями против российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" требуют полного выхода РФ из NIS."Нефтяная индустрия Сербии" — одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает свыше 10 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет 400 АЗС, НПЗ Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево. Крупнейшие акционеры - "Газпром нефть" и Газпром (56,15%) и Сербия (29,87%).

https://ria.ru/20250114/lavrov-1993617472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сербия, нефтяная индустрия сербии, экономика