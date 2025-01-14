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Россия запросила срочные консультации с Сербией из-за новых санкций - РИА Новости, 14.01.2025
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12:10 14.01.2025 (обновлено: 12:27 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/lavrov-1993617914.html
Россия запросила срочные консультации с Сербией из-за новых санкций
Россия запросила срочные консультации с Сербией из-за новых санкций - РИА Новости, 14.01.2025
Россия запросила срочные консультации с Сербией из-за новых санкций
РФ запросила срочные консультации с Сербией в связи с требованием США о выводе российского капитала из "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), заявил министр... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T12:10:00+03:00
2025-01-14T12:27:00+03:00
россия
сербия
нефтяная индустрия сербии
экономика
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. РФ запросила срочные консультации с Сербией в связи с требованием США о выводе российского капитала из "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы в контакте с сербскими друзьями, запросили контакты срочные. Надеемся, что получим реакцию в самое ближайшее время", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.Ранее США ввели санкции против российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS, 56,15% принадлежат "Газпром нефти" и "Газпрому"). Президент Сербии Александр Вучич заявил, что США санкциями против российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" требуют полного выхода РФ из NIS."Нефтяная индустрия Сербии" — одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает свыше 10 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет 400 АЗС, НПЗ Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево. Крупнейшие акционеры - "Газпром нефть" и Газпром (56,15%) и Сербия (29,87%).
https://ria.ru/20250114/lavrov-1993617472.html
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россия, сербия, нефтяная индустрия сербии, экономика
Россия, Сербия, Нефтяная индустрия Сербии, Экономика
Россия запросила срочные консультации с Сербией из-за новых санкций

Россия запросила консультации из-за санкций против "Нефтяной индустрии Сербии"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. РФ запросила срочные консультации с Сербией в связи с требованием США о выводе российского капитала из "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы в контакте с сербскими друзьями, запросили контакты срочные. Надеемся, что получим реакцию в самое ближайшее время", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
США и ЕС выламывают руки Сербии, заявил Лавров
12:07
Ранее США ввели санкции против российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS, 56,15% принадлежат "Газпром нефти" и "Газпрому"). Президент Сербии Александр Вучич заявил, что США санкциями против российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" требуют полного выхода РФ из NIS.
"Нефтяная индустрия Сербии" — одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает свыше 10 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет 400 АЗС, НПЗ Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево. Крупнейшие акционеры - "Газпром нефть" и Газпром (56,15%) и Сербия (29,87%).
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Байден хочет "подложить свинью" администрации Трампа, заявил Лавров
12:05
 
РоссияСербияНефтяная индустрия СербииЭкономика
 
 
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