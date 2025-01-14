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Байден хочет "подложить свинью" администрации Трампа, заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2025
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12:05 14.01.2025 (обновлено: 12:16 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/lavrov-1993616774.html
Байден хочет "подложить свинью" администрации Трампа, заявил Лавров
Байден хочет "подложить свинью" администрации Трампа, заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2025
Байден хочет "подложить свинью" администрации Трампа, заявил Лавров
Администрация действующего президента США Джо Байдена новыми санкциями против России в энергетике хочет "подложить свинью" как Сербии, так и администрации... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T12:05:00+03:00
2025-01-14T12:16:00+03:00
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россия
сербия
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Администрация действующего президента США Джо Байдена новыми санкциями против России в энергетике хочет "подложить свинью" как Сербии, так и администрации избранного американского президента Дональда Трампа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Поэтому когда сейчас американцы, даже не американцы в целом, а администрация Байдена, у демократов есть такие манеры в политике американской, напоследок нагадить следующей администрации... Сейчас хотят одновременно подложить свинью, говоря по-русски, и сербам, и администрации Трампа", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, говоря об антироссийских санкциях Вашингтона в сфере энергетики.
https://ria.ru/20250114/tramp-1993613211.html
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в мире, россия, сербия, сергей лавров
В мире, Россия, Сербия, Сергей Лавров
Байден хочет "подложить свинью" администрации Трампа, заявил Лавров

Лавров: Байден новыми санкциями хочет подложить свинью администрации Трампа

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Администрация действующего президента США Джо Байдена новыми санкциями против России в энергетике хочет "подложить свинью" как Сербии, так и администрации избранного американского президента Дональда Трампа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Поэтому когда сейчас американцы, даже не американцы в целом, а администрация Байдена, у демократов есть такие манеры в политике американской, напоследок нагадить следующей администрации... Сейчас хотят одновременно подложить свинью, говоря по-русски, и сербам, и администрации Трампа", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, говоря об антироссийских санкциях Вашингтона в сфере энергетики.
Лавров: США не нужен ни один конкурент ни в одной области - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
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