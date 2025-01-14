https://ria.ru/20250114/lavrov-1993616774.html
Байден хочет "подложить свинью" администрации Трампа, заявил Лавров
Байден хочет "подложить свинью" администрации Трампа, заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2025
Байден хочет "подложить свинью" администрации Трампа, заявил Лавров
Администрация действующего президента США Джо Байдена новыми санкциями против России в энергетике хочет "подложить свинью" как Сербии, так и администрации... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T12:05:00+03:00
2025-01-14T12:05:00+03:00
2025-01-14T12:16:00+03:00
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сергей лавров
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Администрация действующего президента США Джо Байдена новыми санкциями против России в энергетике хочет "подложить свинью" как Сербии, так и администрации избранного американского президента Дональда Трампа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Поэтому когда сейчас американцы, даже не американцы в целом, а администрация Байдена, у демократов есть такие манеры в политике американской, напоследок нагадить следующей администрации... Сейчас хотят одновременно подложить свинью, говоря по-русски, и сербам, и администрации Трампа", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, говоря об антироссийских санкциях Вашингтона в сфере энергетики.
https://ria.ru/20250114/tramp-1993613211.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сербия, сергей лавров
В мире, Россия, Сербия, Сергей Лавров
Байден хочет "подложить свинью" администрации Трампа, заявил Лавров
Лавров: Байден новыми санкциями хочет подложить свинью администрации Трампа