https://ria.ru/20250114/lavrov-1993616774.html

Байден хочет "подложить свинью" администрации Трампа, заявил Лавров

Байден хочет "подложить свинью" администрации Трампа, заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2025

Байден хочет "подложить свинью" администрации Трампа, заявил Лавров

Администрация действующего президента США Джо Байдена новыми санкциями против России в энергетике хочет "подложить свинью" как Сербии, так и администрации... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T12:05:00+03:00

2025-01-14T12:05:00+03:00

2025-01-14T12:16:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Администрация действующего президента США Джо Байдена новыми санкциями против России в энергетике хочет "подложить свинью" как Сербии, так и администрации избранного американского президента Дональда Трампа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Поэтому когда сейчас американцы, даже не американцы в целом, а администрация Байдена, у демократов есть такие манеры в политике американской, напоследок нагадить следующей администрации... Сейчас хотят одновременно подложить свинью, говоря по-русски, и сербам, и администрации Трампа", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, говоря об антироссийских санкциях Вашингтона в сфере энергетики.

https://ria.ru/20250114/tramp-1993613211.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, сербия, сергей лавров