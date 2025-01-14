https://ria.ru/20250114/lavrov-1993614942.html
Все страны должны полностью соблюдать устав ООН, заявил Лавров
Все страны должны полностью соблюдать устав ООН, заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2025
Все страны должны полностью соблюдать устав ООН, заявил Лавров
Ялтинско-потсдамский порядок не требует ремонта, все страны должны соблюдать Устав ООН полностью, а не выбирать из него определенные положения по предпочтениям, РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T12:00:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Ялтинско-потсдамский порядок не требует ремонта, все страны должны соблюдать Устав ООН полностью, а не выбирать из него определенные положения по предпочтениям, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Международно-правовой смысл ялтинско-потсдамской системы не требует никакого ремонта. Это Устав Организации объединенных наций. Надо только его всем исполнять. Причем исполнять не выборочно, как меню используют: "Выберу-ка я сегодня рыбку, а завтра что-нибудь покрепче". А исполнять надо во всей его полноте", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.
https://ria.ru/20250114/lavrov-1993613299.html
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оон, россия, сергей лавров
ООН, Россия, Сергей Лавров
Все страны должны полностью соблюдать устав ООН, заявил Лавров
Лавров: все страны обязаны соблюдать устав ООН в полной мере