https://ria.ru/20250114/lavrov-1993614942.html

Все страны должны полностью соблюдать устав ООН, заявил Лавров

Все страны должны полностью соблюдать устав ООН, заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2025

Все страны должны полностью соблюдать устав ООН, заявил Лавров

Ялтинско-потсдамский порядок не требует ремонта, все страны должны соблюдать Устав ООН полностью, а не выбирать из него определенные положения по предпочтениям, РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T12:00:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Ялтинско-потсдамский порядок не требует ремонта, все страны должны соблюдать Устав ООН полностью, а не выбирать из него определенные положения по предпочтениям, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Международно-правовой смысл ялтинско-потсдамской системы не требует никакого ремонта. Это Устав Организации объединенных наций. Надо только его всем исполнять. Причем исполнять не выборочно, как меню используют: "Выберу-ка я сегодня рыбку, а завтра что-нибудь покрепче". А исполнять надо во всей его полноте", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

https://ria.ru/20250114/lavrov-1993613299.html

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оон, россия, сергей лавров