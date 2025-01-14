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Все страны должны полностью соблюдать устав ООН, заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2025
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12:00 14.01.2025 (обновлено: 12:01 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/lavrov-1993614942.html
Все страны должны полностью соблюдать устав ООН, заявил Лавров
Все страны должны полностью соблюдать устав ООН, заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2025
Все страны должны полностью соблюдать устав ООН, заявил Лавров
Ялтинско-потсдамский порядок не требует ремонта, все страны должны соблюдать Устав ООН полностью, а не выбирать из него определенные положения по предпочтениям, РИА Новости, 14.01.2025
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Ялтинско-потсдамский порядок не требует ремонта, все страны должны соблюдать Устав ООН полностью, а не выбирать из него определенные положения по предпочтениям, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Международно-правовой смысл ялтинско-потсдамской системы не требует никакого ремонта. Это Устав Организации объединенных наций. Надо только его всем исполнять. Причем исполнять не выборочно, как меню используют: "Выберу-ка я сегодня рыбку, а завтра что-нибудь покрепче". А исполнять надо во всей его полноте", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.
https://ria.ru/20250114/lavrov-1993613299.html
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оон, россия, сергей лавров
ООН, Россия, Сергей Лавров
Все страны должны полностью соблюдать устав ООН, заявил Лавров

Лавров: все страны обязаны соблюдать устав ООН в полной мере

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Ялтинско-потсдамский порядок не требует ремонта, все страны должны соблюдать Устав ООН полностью, а не выбирать из него определенные положения по предпочтениям, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Международно-правовой смысл ялтинско-потсдамской системы не требует никакого ремонта. Это Устав Организации объединенных наций. Надо только его всем исполнять. Причем исполнять не выборочно, как меню используют: "Выберу-ка я сегодня рыбку, а завтра что-нибудь покрепче". А исполнять надо во всей его полноте", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.
Глава МИД России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
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ООНРоссияСергей Лавров
 
 
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