https://ria.ru/20250114/lavrov-1993613701.html

Лавров обвинил Запад в нежелании конкурировать честно

Лавров обвинил Запад в нежелании конкурировать честно - РИА Новости, 14.01.2025

Лавров обвинил Запад в нежелании конкурировать честно

Западные государства, стремящиеся не допустить честной конкуренции с мировым большинством, "скользят по наклонной плоскости" в попытках перекрыть дорогу... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T11:54:00+03:00

2025-01-14T11:54:00+03:00

2025-01-14T12:02:00+03:00

сергей лавров

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Западные государства, стремящиеся не допустить честной конкуренции с мировым большинством, "скользят по наклонной плоскости" в попытках перекрыть дорогу конкурентам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.На пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году министр отметил, что среди мирового большинства появились сильные конкуренты Запада, желающие честно соперничать в спорте, в финансах, в экономике."Но Запад вот эту инерцию своего тотального превосходства, "конца истории" - по крайней мере не Запад, но нынешние элиты уже не могут преодолеть, и они скользят по наклонной плоскости, пытаясь перекрыть дорогу конкурентам везде, в экономике", - сказал Лавров, указав в том числе на новые ограничения США по экспорту микрочипов.

https://ria.ru/20250111/lavrov-1993225450.html

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2025

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сергей лавров