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Трамп сможет исключить Кубу из списка спонсоров терроризма - РИА Новости, 14.01.2025
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23:06 14.01.2025 (обновлено: 23:08 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/kuba-1993745475.html
Трамп сможет исключить Кубу из списка спонсоров терроризма
Трамп сможет исключить Кубу из списка спонсоров терроризма - РИА Новости, 14.01.2025
Трамп сможет исключить Кубу из списка спонсоров терроризма
Избранный президент США Дональд Трамп сможет пересмотреть решение своего предшественника Джо Байдена об исключении Кубы из списка государств-спонсоров... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T23:06:00+03:00
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в мире
сша
куба
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп сможет пересмотреть решение своего предшественника Джо Байдена об исключении Кубы из списка государств-спонсоров терроризма, заявил во вторник журналистам высокопоставленный представитель администрации. "Трамп сможет пересмотреть этот вопрос, но, на наш взгляд, нет достоверных доказательств того, что Куба продолжает поддерживать терроризм", - отметил чиновник в ходе специального брифинга. По словам представителя властей США, нынешнее решение является "односторонним шагом" администрации Байдена.
https://ria.ru/20250114/tramp-1993744035.html
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в мире, сша, куба, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Куба, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп сможет исключить Кубу из списка спонсоров терроризма

Трамп сможет пересмотреть решение по исключению Кубы из спонсоров терроризма

© Радио SputnikКуба
Куба - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© Радио Sputnik
Куба. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп сможет пересмотреть решение своего предшественника Джо Байдена об исключении Кубы из списка государств-спонсоров терроризма, заявил во вторник журналистам высокопоставленный представитель администрации.
"Трамп сможет пересмотреть этот вопрос, но, на наш взгляд, нет достоверных доказательств того, что Куба продолжает поддерживать терроризм", - отметил чиновник в ходе специального брифинга.
По словам представителя властей США, нынешнее решение является "односторонним шагом" администрации Байдена.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
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