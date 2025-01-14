https://ria.ru/20250114/kuba-1993745475.html

Трамп сможет исключить Кубу из списка спонсоров терроризма

Трамп сможет исключить Кубу из списка спонсоров терроризма - РИА Новости, 14.01.2025

Трамп сможет исключить Кубу из списка спонсоров терроризма

Избранный президент США Дональд Трамп сможет пересмотреть решение своего предшественника Джо Байдена об исключении Кубы из списка государств-спонсоров... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T23:06:00+03:00

2025-01-14T23:06:00+03:00

2025-01-14T23:08:00+03:00

в мире

сша

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп сможет пересмотреть решение своего предшественника Джо Байдена об исключении Кубы из списка государств-спонсоров терроризма, заявил во вторник журналистам высокопоставленный представитель администрации. "Трамп сможет пересмотреть этот вопрос, но, на наш взгляд, нет достоверных доказательств того, что Куба продолжает поддерживать терроризм", - отметил чиновник в ходе специального брифинга. По словам представителя властей США, нынешнее решение является "односторонним шагом" администрации Байдена.

https://ria.ru/20250114/tramp-1993744035.html

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в мире, сша, куба, дональд трамп, джо байден