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Хуснуллин предложил связать Крым с новыми регионами железной дорогой - РИА Новости, 14.01.2025
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20:25 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/krym-1993732780.html
Хуснуллин предложил связать Крым с новыми регионами железной дорогой
Хуснуллин предложил связать Крым с новыми регионами железной дорогой - РИА Новости, 14.01.2025
Хуснуллин предложил связать Крым с новыми регионами железной дорогой
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин выступил с инициативой проработать проект железнодорожной инфраструктуры, которая свяжет грузовым и пассажирским сообщением Крым РИА Новости, 14.01.2025
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россия
севастополь
азовское море
марат хуснуллин
владимир путин
республика крым
запорожская область
херсонская область
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин выступил с инициативой проработать проект железнодорожной инфраструктуры, которая свяжет грузовым и пассажирским сообщением Крым и центральную часть РФ через новые регионы. С такой просьбой во вторник он обратился к президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания на тему развития Крыма и города Севастополя. Как подчеркнул Хуснуллин, есть перспективы "в части развития как грузового, так и пассажирского железнодорожного сообщения полуострова с центральной частью России через новые регионы". "Я прошу вашего поручения проработать возможность реализации такого проекта, чтобы не только автодорожным коридором по дороге вдоль Азовского моря, но и железнодорожной инфраструктурой связали Крымский полуостров сегодня с другими регионами Российской Федерации. Сегодня уже активно этим коридором пользуются", - обратился Хуснуллин к президенту РФ. По его словам, с этой точки зрения важно развивать и портовую инфраструктуру.
https://ria.ru/20250114/putin-1993728862.html
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россия
севастополь
азовское море
республика крым
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россия, севастополь, азовское море, марат хуснуллин, владимир путин, республика крым, запорожская область, херсонская область , донецкая народная республика, луганская народная республика
Россия, Севастополь, Азовское море, Марат Хуснуллин, Владимир Путин, Республика Крым, Запорожская область, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
Хуснуллин предложил связать Крым с новыми регионами железной дорогой

Хуснуллин попросил Путина создать ж/д сообщения между Крымом и новыми регионами

© РИА Новости / Алексей МальгавкоВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Вид на город Севастополь. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин выступил с инициативой проработать проект железнодорожной инфраструктуры, которая свяжет грузовым и пассажирским сообщением Крым и центральную часть РФ через новые регионы.
С такой просьбой во вторник он обратился к президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания на тему развития Крыма и города Севастополя.
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Как подчеркнул Хуснуллин, есть перспективы "в части развития как грузового, так и пассажирского железнодорожного сообщения полуострова с центральной частью России через новые регионы".
"Я прошу вашего поручения проработать возможность реализации такого проекта, чтобы не только автодорожным коридором по дороге вдоль Азовского моря, но и железнодорожной инфраструктурой связали Крымский полуостров сегодня с другими регионами Российской Федерации. Сегодня уже активно этим коридором пользуются", - обратился Хуснуллин к президенту РФ.
По его словам, с этой точки зрения важно развивать и портовую инфраструктуру.
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РоссияСевастопольАзовское мореМарат ХуснуллинВладимир ПутинРеспублика КрымЗапорожская областьХерсонская областьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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