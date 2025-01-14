https://ria.ru/20250114/krym-1993732780.html
Хуснуллин предложил связать Крым с новыми регионами железной дорогой
Хуснуллин предложил связать Крым с новыми регионами железной дорогой - РИА Новости, 14.01.2025
Хуснуллин предложил связать Крым с новыми регионами железной дорогой
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин выступил с инициативой проработать проект железнодорожной инфраструктуры, которая свяжет грузовым и пассажирским сообщением Крым РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T20:25:00+03:00
2025-01-14T20:25:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин выступил с инициативой проработать проект железнодорожной инфраструктуры, которая свяжет грузовым и пассажирским сообщением Крым и центральную часть РФ через новые регионы. С такой просьбой во вторник он обратился к президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания на тему развития Крыма и города Севастополя. Как подчеркнул Хуснуллин, есть перспективы "в части развития как грузового, так и пассажирского железнодорожного сообщения полуострова с центральной частью России через новые регионы". "Я прошу вашего поручения проработать возможность реализации такого проекта, чтобы не только автодорожным коридором по дороге вдоль Азовского моря, но и железнодорожной инфраструктурой связали Крымский полуостров сегодня с другими регионами Российской Федерации. Сегодня уже активно этим коридором пользуются", - обратился Хуснуллин к президенту РФ. По его словам, с этой точки зрения важно развивать и портовую инфраструктуру.
https://ria.ru/20250114/putin-1993728862.html
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россия, севастополь, азовское море, марат хуснуллин, владимир путин, республика крым, запорожская область, херсонская область , донецкая народная республика, луганская народная республика
Россия, Севастополь, Азовское море, Марат Хуснуллин, Владимир Путин, Республика Крым, Запорожская область, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
Хуснуллин предложил связать Крым с новыми регионами железной дорогой
Хуснуллин попросил Путина создать ж/д сообщения между Крымом и новыми регионами