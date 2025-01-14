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В Крыму задержали мужчину, похищавшего бомжей для работ на полях - РИА Новости, 14.01.2025
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19:53 14.01.2025 (обновлено: 19:54 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/krym-1993728290.html
В Крыму задержали мужчину, похищавшего бомжей для работ на полях
В Крыму задержали мужчину, похищавшего бомжей для работ на полях - РИА Новости, 14.01.2025
В Крыму задержали мужчину, похищавшего бомжей для работ на полях
В Крыму задержан мужчина, который похищал бомжей и силой удерживал их для работ на сельхозполях, сообщает крымское управление СК РФ. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T19:53:00+03:00
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происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости. В Крыму задержан мужчина, который похищал бомжей и силой удерживал их для работ на сельхозполях, сообщает крымское управление СК РФ. "Возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Красноперекопска, обвиняемого в незаконном лишении свободы граждан и хищении их средств", - говорится в сообщении. Следователями установлено, что с августа 2023 года по декабрь 2024 года мужчина подыскивал на территории полуострова лиц из числа граждан без места жительства, приводил их в собственное домовладение и, изымая документы и личное имущество, запирал в бараке. "Обвиняемый доставлял потерпевших на сельскохозполя для выполнения работ, а пытавшихся сбежать подвергал избиениям. Также с банковских карт потерпевших, фигурант снял более 150 тысяч рубелей, начисленных им в качестве соцвыплат", - говорится в сообщении. Следователями проведены допросы потерпевших и свидетелей. Принимаются меры по реабилитации пострадавшим.
https://ria.ru/20241130/zaderzhanie-1986633161.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика крым
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Крым
В Крыму задержали мужчину, похищавшего бомжей для работ на полях

В Крыму задержали мужчину, который похищал бомжей для работ на сельхозполях

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости. В Крыму задержан мужчина, который похищал бомжей и силой удерживал их для работ на сельхозполях, сообщает крымское управление СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Красноперекопска, обвиняемого в незаконном лишении свободы граждан и хищении их средств", - говорится в сообщении.
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Следователями установлено, что с августа 2023 года по декабрь 2024 года мужчина подыскивал на территории полуострова лиц из числа граждан без места жительства, приводил их в собственное домовладение и, изымая документы и личное имущество, запирал в бараке.
"Обвиняемый доставлял потерпевших на сельскохозполя для выполнения работ, а пытавшихся сбежать подвергал избиениям. Также с банковских карт потерпевших, фигурант снял более 150 тысяч рубелей, начисленных им в качестве соцвыплат", - говорится в сообщении.
Следователями проведены допросы потерпевших и свидетелей. Принимаются меры по реабилитации пострадавшим.
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ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Республика Крым
 
 
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