https://ria.ru/20250114/krym-1993728290.html

В Крыму задержали мужчину, похищавшего бомжей для работ на полях

В Крыму задержали мужчину, похищавшего бомжей для работ на полях - РИА Новости, 14.01.2025

В Крыму задержали мужчину, похищавшего бомжей для работ на полях

В Крыму задержан мужчина, который похищал бомжей и силой удерживал их для работ на сельхозполях, сообщает крымское управление СК РФ. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T19:53:00+03:00

2025-01-14T19:53:00+03:00

2025-01-14T19:54:00+03:00

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

республика крым

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978700514_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_f7e597f22f713c182faefda281d4b73b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости. В Крыму задержан мужчина, который похищал бомжей и силой удерживал их для работ на сельхозполях, сообщает крымское управление СК РФ. "Возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Красноперекопска, обвиняемого в незаконном лишении свободы граждан и хищении их средств", - говорится в сообщении. Следователями установлено, что с августа 2023 года по декабрь 2024 года мужчина подыскивал на территории полуострова лиц из числа граждан без места жительства, приводил их в собственное домовладение и, изымая документы и личное имущество, запирал в бараке. "Обвиняемый доставлял потерпевших на сельскохозполя для выполнения работ, а пытавшихся сбежать подвергал избиениям. Также с банковских карт потерпевших, фигурант снял более 150 тысяч рубелей, начисленных им в качестве соцвыплат", - говорится в сообщении. Следователями проведены допросы потерпевших и свидетелей. Принимаются меры по реабилитации пострадавшим.

https://ria.ru/20241130/zaderzhanie-1986633161.html

https://ria.ru/20241130/spetsnaz-1986599249.html

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика крым