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Аксенов сообщил о проектировании двух новых водохранилищ в Крыму - РИА Новости, 14.01.2025
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19:47 14.01.2025 (обновлено: 19:57 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/krym-1993727211.html
Аксенов сообщил о проектировании двух новых водохранилищ в Крыму
Аксенов сообщил о проектировании двух новых водохранилищ в Крыму - РИА Новости, 14.01.2025
Аксенов сообщил о проектировании двух новых водохранилищ в Крыму
Крым приступил к проектированию двух новых водохранилищ для снабжения Ялты и Алушты, доложил глава республики Сергей Аксенов президенту РФ Владимиру Путину на... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T19:47:00+03:00
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россия
ялта
алушта
сергей аксенов (политик)
владимир путин
республика крым
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Крым приступил к проектированию двух новых водохранилищ для снабжения Ялты и Алушты, доложил глава республики Сергей Аксенов президенту РФ Владимиру Путину на совещании."Вопрос строительства двух водохранилищ. В национальных проектах есть деньги... для снабжения Ялты и Алушты. Мы к проектированию, соответственно, с правительством уже по этой части приступили", - сказал Аксенов.
https://ria.ru/20250114/putin-1993728862.html
россия
ялта
алушта
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россия, ялта, алушта, сергей аксенов (политик), владимир путин, республика крым
Россия, Ялта, Алушта, Сергей Аксенов (политик), Владимир Путин, Республика Крым
Аксенов сообщил о проектировании двух новых водохранилищ в Крыму

Аксенов сообщил о проектировании новых водохранилищ для снабжения Ялты и Алушты

© РИА Новости / Алексей МальгавкоКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Крым. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Крым приступил к проектированию двух новых водохранилищ для снабжения Ялты и Алушты, доложил глава республики Сергей Аксенов президенту РФ Владимиру Путину на совещании.
"Вопрос строительства двух водохранилищ. В национальных проектах есть деньги... для снабжения Ялты и Алушты. Мы к проектированию, соответственно, с правительством уже по этой части приступили", - сказал Аксенов.
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РоссияЯлтаАлуштаСергей Аксенов (политик)Владимир ПутинРеспублика Крым
 
 
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