https://ria.ru/20250114/krym-1993727211.html

Аксенов сообщил о проектировании двух новых водохранилищ в Крыму

Аксенов сообщил о проектировании двух новых водохранилищ в Крыму - РИА Новости, 14.01.2025

Аксенов сообщил о проектировании двух новых водохранилищ в Крыму

Крым приступил к проектированию двух новых водохранилищ для снабжения Ялты и Алушты, доложил глава республики Сергей Аксенов президенту РФ Владимиру Путину на... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T19:47:00+03:00

2025-01-14T19:47:00+03:00

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россия

ялта

алушта

сергей аксенов (политик)

владимир путин

республика крым

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Крым приступил к проектированию двух новых водохранилищ для снабжения Ялты и Алушты, доложил глава республики Сергей Аксенов президенту РФ Владимиру Путину на совещании."Вопрос строительства двух водохранилищ. В национальных проектах есть деньги... для снабжения Ялты и Алушты. Мы к проектированию, соответственно, с правительством уже по этой части приступили", - сказал Аксенов.

https://ria.ru/20250114/putin-1993728862.html

россия

ялта

алушта

республика крым

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россия, ялта, алушта, сергей аксенов (политик), владимир путин, республика крым