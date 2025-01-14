https://ria.ru/20250114/krym-1993725798.html

Ситуация в Крыму ухудшится, если не поднять судна, заявил Аксенов

Ситуация в Крыму ухудшится, если не поднять судна, заявил Аксенов - РИА Новости, 14.01.2025

Ситуация в Крыму ухудшится, если не поднять судна, заявил Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов доложил президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания о том, что после ЧС с танкерами выброс мазута на берегах Крыма небольшой, но... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T19:42:00+03:00

2025-01-14T19:42:00+03:00

2025-01-14T21:31:00+03:00

владимир путин

происшествия

россия

сергей аксенов (политик)

крушение двух танкеров в керченском проливе

керченский пролив

краснодарский край

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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов доложил президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания о том, что после ЧС с танкерами выброс мазута на берегах Крыма небольшой, но пока суда не поднимут со дна, ситуация будет деградировать."У нас небольшой объем пока выбросов, с воздуха крупных пятен, которые дрейфуют вдоль побережья крымского, пока не видно. Однако пока корабли не поднимут, мы все равно ожидаем, что ситуация будет деградировать так или иначе", - сказал Аксенов.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попали около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района в западной части. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.

https://ria.ru/20250114/tanker-1993608949.html

россия

керченский пролив

краснодарский край

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владимир путин, происшествия, россия, сергей аксенов (политик), крушение двух танкеров в керченском проливе, керченский пролив, краснодарский край