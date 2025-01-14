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Ситуация в Крыму ухудшится, если не поднять судна, заявил Аксенов - РИА Новости, 14.01.2025
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19:42 14.01.2025 (обновлено: 21:31 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/krym-1993725798.html
Ситуация в Крыму ухудшится, если не поднять судна, заявил Аксенов
Ситуация в Крыму ухудшится, если не поднять судна, заявил Аксенов - РИА Новости, 14.01.2025
Ситуация в Крыму ухудшится, если не поднять судна, заявил Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов доложил президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания о том, что после ЧС с танкерами выброс мазута на берегах Крыма небольшой, но... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T19:42:00+03:00
2025-01-14T21:31:00+03:00
владимир путин
происшествия
россия
сергей аксенов (политик)
крушение двух танкеров в керченском проливе
керченский пролив
краснодарский край
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов доложил президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания о том, что после ЧС с танкерами выброс мазута на берегах Крыма небольшой, но пока суда не поднимут со дна, ситуация будет деградировать."У нас небольшой объем пока выбросов, с воздуха крупных пятен, которые дрейфуют вдоль побережья крымского, пока не видно. Однако пока корабли не поднимут, мы все равно ожидаем, что ситуация будет деградировать так или иначе", - сказал Аксенов.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попали около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района в западной части. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
https://ria.ru/20250114/tanker-1993608949.html
россия
керченский пролив
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владимир путин, происшествия, россия, сергей аксенов (политик), крушение двух танкеров в керченском проливе, керченский пролив, краснодарский край
Владимир Путин, Происшествия, Россия, Сергей Аксенов (политик), Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Керченский пролив, Краснодарский край
Ситуация в Крыму ухудшится, если не поднять судна, заявил Аксенов

Аксенов заявил, что ситуация будет ухудшаться, пока танкеры не поднимут со дна

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтер, задействованный в уборке мазута на пляже детского лагеря "Юбилейный" на берегу Анапы
Волонтер, задействованный в уборке мазута на пляже детского лагеря Юбилейный на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Волонтер, задействованный в уборке мазута на пляже детского лагеря "Юбилейный" на берегу Анапы
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов доложил президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания о том, что после ЧС с танкерами выброс мазута на берегах Крыма небольшой, но пока суда не поднимут со дна, ситуация будет деградировать.
"У нас небольшой объем пока выбросов, с воздуха крупных пятен, которые дрейфуют вдоль побережья крымского, пока не видно. Однако пока корабли не поднимут, мы все равно ожидаем, что ситуация будет деградировать так или иначе", - сказал Аксенов.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попали около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района в западной части. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
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Владимир ПутинПроисшествияРоссияСергей Аксенов (политик)Крушение двух танкеров в Керченском проливеКерченский проливКраснодарский край
 
 
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