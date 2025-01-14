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Путин отметил важность сохранения исторических памятников в Крыму - РИА Новости, 14.01.2025
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19:35 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/krym-1993725152.html
Путин отметил важность сохранения исторических памятников в Крыму
Путин отметил важность сохранения исторических памятников в Крыму - РИА Новости, 14.01.2025
Путин отметил важность сохранения исторических памятников в Крыму
Президент России Владимир Путин отметил необходимость сохранения и дальнейшего благоустройства исторических и культурных памятников в Крыму. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T19:35:00+03:00
2025-01-14T19:35:00+03:00
севастополь
россия
симферополь
владимир путин
республика крым
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НОВО-ОГАРЕВО, 14 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил необходимость сохранения и дальнейшего благоустройства исторических и культурных памятников в Крыму. "Отдельно отмечу важность сохранения и дальнейшего благоустройства памятников истории и культуры, которыми богата наша древняя земля", - сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. Он отметил, что ярким примером такой работы является уникальный музей-заповедник историко-археологический парк Херсонес Таврический. Ещё один духовный и просветительский центр Крыма - соборная мечеть в Симферополе, строительство которой также завершено, уточнил президент. Кроме того, по его словам, в Севастополе возводится музейный и театрально-образовательный комплекс.
https://ria.ru/20250114/krym-1993719905.html
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севастополь
россия
симферополь
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севастополь, россия, симферополь, владимир путин, республика крым
Севастополь, Россия, Симферополь, Владимир Путин, Республика Крым
Путин отметил важность сохранения исторических памятников в Крыму

Путин отметил важность сохранения исторических и культурных памятников в Крыму

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСоборная мечеть Крыма "Джума Джами" в Симферополе
Соборная мечеть Крыма Джума Джами в Симферополе - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Соборная мечеть Крыма "Джума Джами" в Симферополе. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 14 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил необходимость сохранения и дальнейшего благоустройства исторических и культурных памятников в Крыму.
"Отдельно отмечу важность сохранения и дальнейшего благоустройства памятников истории и культуры, которыми богата наша древняя земля", - сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
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Вчера, 19:08
Он отметил, что ярким примером такой работы является уникальный музей-заповедник историко-археологический парк Херсонес Таврический. Ещё один духовный и просветительский центр Крыма - соборная мечеть в Симферополе, строительство которой также завершено, уточнил президент.
Кроме того, по его словам, в Севастополе возводится музейный и театрально-образовательный комплекс.
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