https://ria.ru/20250114/krym-1993725152.html

Путин отметил важность сохранения исторических памятников в Крыму

Путин отметил важность сохранения исторических памятников в Крыму - РИА Новости, 14.01.2025

Путин отметил важность сохранения исторических памятников в Крыму

Президент России Владимир Путин отметил необходимость сохранения и дальнейшего благоустройства исторических и культурных памятников в Крыму. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T19:35:00+03:00

2025-01-14T19:35:00+03:00

2025-01-14T19:35:00+03:00

севастополь

россия

симферополь

владимир путин

республика крым

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НОВО-ОГАРЕВО, 14 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил необходимость сохранения и дальнейшего благоустройства исторических и культурных памятников в Крыму. "Отдельно отмечу важность сохранения и дальнейшего благоустройства памятников истории и культуры, которыми богата наша древняя земля", - сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. Он отметил, что ярким примером такой работы является уникальный музей-заповедник историко-археологический парк Херсонес Таврический. Ещё один духовный и просветительский центр Крыма - соборная мечеть в Симферополе, строительство которой также завершено, уточнил президент. Кроме того, по его словам, в Севастополе возводится музейный и театрально-образовательный комплекс.

https://ria.ru/20250114/krym-1993719905.html

https://ria.ru/20250114/putin-1993718725.html

севастополь

россия

симферополь

республика крым

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севастополь, россия, симферополь, владимир путин, республика крым