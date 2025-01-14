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Путин рассказал, сколько туристов посетили Крым с 2014 года - РИА Новости, 14.01.2025
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19:27 14.01.2025 (обновлено: 19:28 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/krym-1993723775.html
Путин рассказал, сколько туристов посетили Крым с 2014 года
Путин рассказал, сколько туристов посетили Крым с 2014 года - РИА Новости, 14.01.2025
Путин рассказал, сколько туристов посетили Крым с 2014 года
Более 20 миллионов человек посетили Крым с 2014 года, Севастополь - около 2 миллионов туристов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T19:27:00+03:00
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севастополь
россия
владимир путин
республика крым
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НОВО-ОГАРЕВО, 14 янв - РИА Новости. Более 20 миллионов человек посетили Крым с 2014 года, Севастополь - около 2 миллионов туристов, заявил президент России Владимир Путин. "С 2014 по 2024 год Крым посетили более 20 миллионов человек, а Севастополь - около 2 миллионов туристов", - сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.
https://ria.ru/20250114/putin-1993723330.html
севастополь
россия
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севастополь, россия, владимир путин, республика крым
Севастополь, Россия, Владимир Путин, Республика Крым
Путин рассказал, сколько туристов посетили Крым с 2014 года

Путин: более 20 миллионов человек посетили Крым с 2014 года

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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НОВО-ОГАРЕВО, 14 янв - РИА Новости. Более 20 миллионов человек посетили Крым с 2014 года, Севастополь - около 2 миллионов туристов, заявил президент России Владимир Путин.
"С 2014 по 2024 год Крым посетили более 20 миллионов человек, а Севастополь - около 2 миллионов туристов", - сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Путин призвал к строгому контролю средств, выделяемых Крыму и Севастополю
Вчера, 19:25
 
СевастопольРоссияВладимир ПутинРеспублика Крым
 
 
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