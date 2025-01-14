https://ria.ru/20250114/krym-1993723775.html

Путин рассказал, сколько туристов посетили Крым с 2014 года

Путин рассказал, сколько туристов посетили Крым с 2014 года - РИА Новости, 14.01.2025

Путин рассказал, сколько туристов посетили Крым с 2014 года

Более 20 миллионов человек посетили Крым с 2014 года, Севастополь - около 2 миллионов туристов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T19:27:00+03:00

2025-01-14T19:27:00+03:00

2025-01-14T19:28:00+03:00

севастополь

россия

владимир путин

республика крым

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602289985_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_05deb37dd6ed64778190c071d0a1c735.jpg

НОВО-ОГАРЕВО, 14 янв - РИА Новости. Более 20 миллионов человек посетили Крым с 2014 года, Севастополь - около 2 миллионов туристов, заявил президент России Владимир Путин. "С 2014 по 2024 год Крым посетили более 20 миллионов человек, а Севастополь - около 2 миллионов туристов", - сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

https://ria.ru/20250114/putin-1993723330.html

севастополь

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, россия, владимир путин, республика крым