https://ria.ru/20250114/krym-1993723775.html
Путин рассказал, сколько туристов посетили Крым с 2014 года
Путин рассказал, сколько туристов посетили Крым с 2014 года - РИА Новости, 14.01.2025
Путин рассказал, сколько туристов посетили Крым с 2014 года
Более 20 миллионов человек посетили Крым с 2014 года, Севастополь - около 2 миллионов туристов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T19:27:00+03:00
2025-01-14T19:27:00+03:00
2025-01-14T19:28:00+03:00
севастополь
россия
владимир путин
республика крым
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НОВО-ОГАРЕВО, 14 янв - РИА Новости. Более 20 миллионов человек посетили Крым с 2014 года, Севастополь - около 2 миллионов туристов, заявил президент России Владимир Путин. "С 2014 по 2024 год Крым посетили более 20 миллионов человек, а Севастополь - около 2 миллионов туристов", - сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.
https://ria.ru/20250114/putin-1993723330.html
севастополь
россия
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севастополь, россия, владимир путин, республика крым
Севастополь, Россия, Владимир Путин, Республика Крым
Путин рассказал, сколько туристов посетили Крым с 2014 года
Путин: более 20 миллионов человек посетили Крым с 2014 года