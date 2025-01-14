https://ria.ru/20250114/krym-1993719905.html
Путин заявил о качественном обновлении туристической инфраструктуры Крыма
Путин заявил о качественном обновлении туристической инфраструктуры Крыма - РИА Новости, 14.01.2025
Путин заявил о качественном обновлении туристической инфраструктуры Крыма
Туристическая инфраструктура Крыма и Севастополя качественно обновляется, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T19:08:00+03:00
2025-01-14T19:08:00+03:00
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НОВО-ОГАРЕВО, 14 янв - РИА Новости. Туристическая инфраструктура Крыма и Севастополя качественно обновляется, сказал президент РФ Владимир Путин."Качественно обновляется туристическая инфраструктура. С 2014 по 2024 год Крым посетили более 20 миллионов человек, а Севастополь около 2 миллионов туристов", - сказал Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.
https://ria.ru/20250114/putin-1993720130.html
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россия, севастополь, владимир путин, республика крым, туризм, новости - туризм
Россия, Севастополь, Владимир Путин, Республика Крым, Туризм, Туризм, Новости - Туризм
Путин заявил о качественном обновлении туристической инфраструктуры Крыма
Путин: туристическая инфраструктура Крыма и Севастополя качественно обновляется