Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о качественном обновлении туристической инфраструктуры Крыма - РИА Новости, 14.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
19:08 14.01.2025 (обновлено: 19:17 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/krym-1993719905.html
Путин заявил о качественном обновлении туристической инфраструктуры Крыма
Путин заявил о качественном обновлении туристической инфраструктуры Крыма - РИА Новости, 14.01.2025
Путин заявил о качественном обновлении туристической инфраструктуры Крыма
Туристическая инфраструктура Крыма и Севастополя качественно обновляется, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T19:08:00+03:00
2025-01-14T19:17:00+03:00
россия
севастополь
владимир путин
республика крым
туризм
туризм
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156320/40/1563204015_0:29:3009:1722_1920x0_80_0_0_f37f546b8a5b60b8833e37ee449720ec.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 14 янв - РИА Новости. Туристическая инфраструктура Крыма и Севастополя качественно обновляется, сказал президент РФ Владимир Путин."Качественно обновляется туристическая инфраструктура. С 2014 по 2024 год Крым посетили более 20 миллионов человек, а Севастополь около 2 миллионов туристов", - сказал Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.
https://ria.ru/20250114/putin-1993720130.html
россия
севастополь
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156320/40/1563204015_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_ba4120565396b96e3539a3c19c74c2e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, севастополь, владимир путин, республика крым, туризм, новости - туризм
Россия, Севастополь, Владимир Путин, Республика Крым, Туризм, Туризм, Новости - Туризм
Путин заявил о качественном обновлении туристической инфраструктуры Крыма

Путин: туристическая инфраструктура Крыма и Севастополя качественно обновляется

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Вид на город Севастополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НОВО-ОГАРЕВО, 14 янв - РИА Новости. Туристическая инфраструктура Крыма и Севастополя качественно обновляется, сказал президент РФ Владимир Путин.
"Качественно обновляется туристическая инфраструктура. С 2014 по 2024 год Крым посетили более 20 миллионов человек, а Севастополь около 2 миллионов туристов", - сказал Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Путин оценил рост регионального ВВП в Крыму и Севастополе
Вчера, 19:09
 
ТуризмРоссияСевастопольВладимир ПутинРеспублика КрымТуризмНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала