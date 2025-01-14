https://ria.ru/20250114/krym-1993611848.html
В Кремле рассказали о совещании по развитию Крыма и Севастополя
В Кремле рассказали о совещании по развитию Крыма и Севастополя - РИА Новости, 14.01.2025
В Кремле рассказали о совещании по развитию Крыма и Севастополя
Участники совещания по развитию Крыма и Севастополя обсудят проблемные вопросы и перспективные задачи на будущее, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T11:49:00+03:00
2025-01-14T11:49:00+03:00
2025-01-14T11:50:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Участники совещания по развитию Крыма и Севастополя обсудят проблемные вопросы и перспективные задачи на будущее, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков сообщил журналистам, что во вторник Путин проведет совещание по вопросам развития Крыма и Севастополя. "Регионы особые для Российской Федерации, действовала государственная программа Российской Федерации – социально-экономическое развитие республики Крым и Севастополя. Как раз будут обсуждаться итоги выполнения этой программы, проблемные места и перспективные задачи на будущее", - сказал он. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что глава государства на совещании выступит со вступительным словом, затем о развитии регионов расскажут губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава республики Крым Сергей Аксенов. "Марат Хуснуллин, вице-премьер, расскажет об итогах реализации госпрограммы", - добавил Песков.
https://ria.ru/20250113/krym-1993462666.html
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политика, севастополь, россия, дмитрий песков, михаил развожаев, сергей аксенов (политик)
Политика, Севастополь, Россия, Дмитрий Песков, Михаил Развожаев, Сергей Аксенов (политик)
В Кремле рассказали о совещании по развитию Крыма и Севастополя
Песков: на совещании по развитию Крыма обсудят перспективные задачи на будущее