В Крыму назвали речь Байдена прощанием безумца
Глава крымской миссии Смирнов назвал речь Байдена прощанием безумца
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал финальную внешнеполитическую речь президента США Джо Байдена прощанием безумца и явкой с повинной.
Ранее Байден в своей финальной речи по вопросам внешней политики заявил, что поддержка Украины со стороны США создавала риск ядерной конфронтации с Россией, однако этой угрозы удалось избежать. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Байден сознался в осознанной провокации - в том, что его администрация разжигала конфликт, зная, что подталкивает мир к пропасти.
"Речь Байдена войдет в историю как прощание безумца, который чуть не развязал в мире ядерную войну, способную погубить нашу планету. Кроме того, его слова также стоит рассматривать как явку с повинной, ведь он фактически признался в сознательном создании рисков ядерной конфронтации", - сказал Смирнов РИА Новости.
По его словам, даже уходя, администрация Байдена стремится втянуть избранного президента Дональда Трампа в открытый военный конфликт с Россией.
В США 20 января пройдет инаугурация избранного президента США Дональда Трампа, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
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