https://ria.ru/20250114/krym-1993585024.html

В Крыму назвали речь Байдена прощанием безумца

В Крыму назвали речь Байдена прощанием безумца - РИА Новости, 14.01.2025

В Крыму назвали речь Байдена прощанием безумца

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал финальную внешнеполитическую речь президента США Джо Байдена прощанием безумца и явкой с повинной. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T09:27:00+03:00

2025-01-14T09:27:00+03:00

2025-01-14T09:27:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал финальную внешнеполитическую речь президента США Джо Байдена прощанием безумца и явкой с повинной. Ранее Байден в своей финальной речи по вопросам внешней политики заявил, что поддержка Украины со стороны США создавала риск ядерной конфронтации с Россией, однако этой угрозы удалось избежать. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Байден сознался в осознанной провокации - в том, что его администрация разжигала конфликт, зная, что подталкивает мир к пропасти. "Речь Байдена войдет в историю как прощание безумца, который чуть не развязал в мире ядерную войну, способную погубить нашу планету. Кроме того, его слова также стоит рассматривать как явку с повинной, ведь он фактически признался в сознательном создании рисков ядерной конфронтации", - сказал Смирнов РИА Новости. По его словам, даже уходя, администрация Байдена стремится втянуть избранного президента Дональда Трампа в открытый военный конфликт с Россией. В США 20 января пройдет инаугурация избранного президента США Дональда Трампа, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.

https://ria.ru/20250114/bayden-1993576040.html

https://ria.ru/20240528/bayden-1948813238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, россия, джо байден, заур смирнов, дональд трамп