https://ria.ru/20250114/krokus-1993736844.html

СК выявил финансовые связи между обвиняемыми по делу о теракте в "Крокусе"

СК выявил финансовые связи между обвиняемыми по делу о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 14.01.2025

СК выявил финансовые связи между обвиняемыми по делу о теракте в "Крокусе"

СК РФ выявил финансовые связи через единые центры сбора денег между обвиняемыми по делу о теракте в "Крокус сити холле", сообщил председатель СК РФ Александр... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T21:03:00+03:00

2025-01-14T21:03:00+03:00

2025-01-14T21:03:00+03:00

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

красногорск

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

крокус сити холл

крокус

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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. СК РФ выявил финансовые связи через единые центры сбора денег между обвиняемыми по делу о теракте в "Крокус сити холле", сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "Выявлены и продолжают проверяться финансовые связи между обвиняемыми через единые центры сбора денежных средств", - сказал он в интервью "Российской газете". Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Здание "Крокус Экспо", где находился концертный зал, полностью сгорело.

https://ria.ru/20241018/bastrykin-1978642952.html

россия

красногорск

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Наталья Макарова

происшествия, россия, красногорск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), крокус сити холл, крокус