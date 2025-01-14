https://ria.ru/20250114/krokus-1993736844.html
СК выявил финансовые связи между обвиняемыми по делу о теракте в "Крокусе"
СК выявил финансовые связи между обвиняемыми по делу о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 14.01.2025
СК выявил финансовые связи между обвиняемыми по делу о теракте в "Крокусе"
СК РФ выявил финансовые связи через единые центры сбора денег между обвиняемыми по делу о теракте в "Крокус сити холле", сообщил председатель СК РФ Александр... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T21:03:00+03:00
2025-01-14T21:03:00+03:00
2025-01-14T21:03:00+03:00
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
россия
красногорск
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
крокус сити холл
крокус
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. СК РФ выявил финансовые связи через единые центры сбора денег между обвиняемыми по делу о теракте в "Крокус сити холле", сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "Выявлены и продолжают проверяться финансовые связи между обвиняемыми через единые центры сбора денежных средств", - сказал он в интервью "Российской газете". Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Здание "Крокус Экспо", где находился концертный зал, полностью сгорело.
https://ria.ru/20241018/bastrykin-1978642952.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, красногорск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), крокус сити холл, крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Красногорск, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Крокус Сити Холл, Крокус
СК выявил финансовые связи между обвиняемыми по делу о теракте в "Крокусе"
Бастрыкин: СК установил финансовые связи между обвиняемыми в теракте в "Крокусе"