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СК выявил финансовые связи между обвиняемыми по делу о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 14.01.2025
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
21:03 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/krokus-1993736844.html
СК выявил финансовые связи между обвиняемыми по делу о теракте в "Крокусе"
СК выявил финансовые связи между обвиняемыми по делу о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 14.01.2025
СК выявил финансовые связи между обвиняемыми по делу о теракте в "Крокусе"
СК РФ выявил финансовые связи через единые центры сбора денег между обвиняемыми по делу о теракте в "Крокус сити холле", сообщил председатель СК РФ Александр... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T21:03:00+03:00
2025-01-14T21:03:00+03:00
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
россия
красногорск
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
крокус сити холл
крокус
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. СК РФ выявил финансовые связи через единые центры сбора денег между обвиняемыми по делу о теракте в "Крокус сити холле", сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "Выявлены и продолжают проверяться финансовые связи между обвиняемыми через единые центры сбора денежных средств", - сказал он в интервью "Российской газете". Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Здание "Крокус Экспо", где находился концертный зал, полностью сгорело.
https://ria.ru/20241018/bastrykin-1978642952.html
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происшествия, россия, красногорск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), крокус сити холл, крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Красногорск, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Крокус Сити Холл, Крокус
СК выявил финансовые связи между обвиняемыми по делу о теракте в "Крокусе"

Бастрыкин: СК установил финансовые связи между обвиняемыми в теракте в "Крокусе"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗдание "Крокус Сити Холл"
Здание Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание "Крокус Сити Холл". Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. СК РФ выявил финансовые связи через единые центры сбора денег между обвиняемыми по делу о теракте в "Крокус сити холле", сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
«
"Выявлены и продолжают проверяться финансовые связи между обвиняемыми через единые центры сбора денежных средств", - сказал он в интервью "Российской газете".
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Здание "Крокус Экспо", где находился концертный зал, полностью сгорело.
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