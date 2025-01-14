https://ria.ru/20250114/krokus-1993735420.html
СК устанавливает сообщников обвиняемых по делу о теракте в "Крокусе"
СК устанавливает сообщников обвиняемых по делу о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 14.01.2025
СК устанавливает сообщников обвиняемых по делу о теракте в "Крокусе"
Российские следователи продолжают устанавливать возможных сообщников боевиков, устроивших теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" в Подмосковье, сообщил... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T20:51:00+03:00
2025-01-14T20:51:00+03:00
2025-01-14T20:56:00+03:00
следственный комитет россии (ск рф)
россия
происшествия
крокус
александр бастрыкин
теракт в "крокус сити холле"
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российские следователи продолжают устанавливать возможных сообщников боевиков, устроивших теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" в Подмосковье, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин."Продолжается отработка иных лиц, которые могли быть причастны к организации, подготовке и финансированию теракта", - сказал он в интервью "Российской газете".Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным Бастрыкина, погибли 146 человек. Здание "Крокус Экспо", где находился концертный зал, полностью сгорело.
https://ria.ru/20250102/krokus-1992311508.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия, крокус, александр бастрыкин
Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Происшествия, Крокус, Александр Бастрыкин, Теракт в "Крокус Сити Холле"
СК устанавливает сообщников обвиняемых по делу о теракте в "Крокусе"
Бастрыкин: СК ищет возможных сообщников обвиняемых по делу о теракте в "Крокусе"