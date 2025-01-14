Рейтинг@Mail.ru
СК устанавливает сообщников обвиняемых по делу о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 14.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
20:51 14.01.2025 (обновлено: 20:56 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/krokus-1993735420.html
СК устанавливает сообщников обвиняемых по делу о теракте в "Крокусе"
СК устанавливает сообщников обвиняемых по делу о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 14.01.2025
СК устанавливает сообщников обвиняемых по делу о теракте в "Крокусе"
Российские следователи продолжают устанавливать возможных сообщников боевиков, устроивших теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" в Подмосковье, сообщил... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T20:51:00+03:00
2025-01-14T20:56:00+03:00
следственный комитет россии (ск рф)
россия
происшествия
крокус
александр бастрыкин
теракт в "крокус сити холле"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952711136_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_5872808276a8651522ae7639e54980f4.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российские следователи продолжают устанавливать возможных сообщников боевиков, устроивших теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" в Подмосковье, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин."Продолжается отработка иных лиц, которые могли быть причастны к организации, подготовке и финансированию теракта", - сказал он в интервью "Российской газете".Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным Бастрыкина, погибли 146 человек. Здание "Крокус Экспо", где находился концертный зал, полностью сгорело.
https://ria.ru/20250102/krokus-1992311508.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952711136_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_ae49fe0b8b7dacadaa53e081380a7cdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия, крокус, александр бастрыкин
Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Происшествия, Крокус, Александр Бастрыкин, Теракт в "Крокус Сити Холле"
СК устанавливает сообщников обвиняемых по делу о теракте в "Крокусе"

Бастрыкин: СК ищет возможных сообщников обвиняемых по делу о теракте в "Крокусе"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Здание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российские следователи продолжают устанавливать возможных сообщников боевиков, устроивших теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" в Подмосковье, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
«
"Продолжается отработка иных лиц, которые могли быть причастны к организации, подготовке и финансированию теракта", - сказал он в интервью "Российской газете".
Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным Бастрыкина, погибли 146 человек. Здание "Крокус Экспо", где находился концертный зал, полностью сгорело.
Здание делового центра Крокус Сити Холл после теракта - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Появились новые подробности об исполнителях теракта в "Крокусе"
2 января, 13:11
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Следственный комитет России (СК РФ)РоссияПроисшествияКрокусАлександр Бастрыкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала