https://ria.ru/20250114/krokus-1993735420.html

СК устанавливает сообщников обвиняемых по делу о теракте в "Крокусе"

СК устанавливает сообщников обвиняемых по делу о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 14.01.2025

СК устанавливает сообщников обвиняемых по делу о теракте в "Крокусе"

Российские следователи продолжают устанавливать возможных сообщников боевиков, устроивших теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" в Подмосковье, сообщил... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T20:51:00+03:00

2025-01-14T20:51:00+03:00

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следственный комитет россии (ск рф)

россия

происшествия

крокус

александр бастрыкин

теракт в "крокус сити холле"

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российские следователи продолжают устанавливать возможных сообщников боевиков, устроивших теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" в Подмосковье, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин."Продолжается отработка иных лиц, которые могли быть причастны к организации, подготовке и финансированию теракта", - сказал он в интервью "Российской газете".Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным Бастрыкина, погибли 146 человек. Здание "Крокус Экспо", где находился концертный зал, полностью сгорело.

https://ria.ru/20250102/krokus-1992311508.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия, крокус, александр бастрыкин