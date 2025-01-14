https://ria.ru/20250114/krokus-1993725060.html
В деле о теракте в "Крокусе" 27 обвиняемых
В деле о теракте в "Крокусе" 27 обвиняемых - РИА Новости, 14.01.2025
В деле о теракте в "Крокусе" 27 обвиняемых
Следственный комитет РФ обвинил 27 человек по делу о теракте в "Крокус сити холле" в Подмосковье, где погибли 146 человек, сообщил председатель СК РФ Александр... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T19:34:00+03:00
2025-01-14T19:34:00+03:00
2025-01-14T19:39:00+03:00
крокус
происшествия
россия
красногорск
александр бастрыкин
крокус сити холл
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Следственный комитет РФ обвинил 27 человек по делу о теракте в "Крокус сити холле" в Подмосковье, где погибли 146 человек, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин."Самым тяжелым и трагическим происшествием прошлого года стал теракт в здании концертного зала "Крокус сити холл", где погибли 146 человек. Главным следственным управлением в качестве обвиняемых по этому делу привлечены 27 фигурантов", - сказал он в интервью "Российской газете".Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал.
https://ria.ru/20250102/krokus-1992311508.html
россия
красногорск
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крокус, происшествия, россия, красногорск, александр бастрыкин, крокус сити холл, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Крокус, Происшествия, Россия, Красногорск, Александр Бастрыкин, Крокус Сити Холл, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В деле о теракте в "Крокусе" 27 обвиняемых
Бастрыкин заявил, что в деле о теракте в "Крокусе" 27 обвиняемых