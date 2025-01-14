Костин сделал прогноз по ключевой ставке
Костин заявил, что ключевая ставка в России в 2025 году будет достаточно высокой
Андрей Костин. Архивное фото
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ХАНОЙ, 14 янв - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что ключевая ставка в России будет достаточно высокой в 2025 году, по крайней мере в первой половине года.
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"Мы прогнозируем, что этот год все-таки будет, по крайней мере, первая половина года, что ставка будет достаточно высокой. (Будет - ред.) повышаться? Не знаю. Понижаться особо тоже нет. Поэтому пока поживем в этой реалии", - сказал Костин журналистам.
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Он добавил, что на динамику ставки влияет много факторов, которые трудно предсказать.
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"Центральный банк мониторит активно инфляцию и будет, соответственно, решения принимать", - отметил банкир.
Банк России в конце прошлого года принял решение сохранить ключевую ставку на рекордном уровне 21% годовых. При этом аналитики в основном ожидали нового повышения. ЦБ тогда отметил, что охлаждение кредитной активности уже охватывает все сегменты кредитного рынка, а ужесточение кредитно-денежных условий было существенней, чем предполагалось в октябре. Регулятор также смягчил сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании, которое запланировано на 14 февраля 2025 года.
Политика регулятора направлена на возвращение инфляции к цели в 4% в любой ситуации. По прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в стране снизится до 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем. По данным Минкономразвития, инфляция в России на 23 декабря прошлого года составила 9,7% в годовом выражении. Росстат опубликует данные об инфляции 15 января.