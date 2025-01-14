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Костин сделал прогноз по ключевой ставке - РИА Новости, 14.01.2025
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15:10 14.01.2025 (обновлено: 15:13 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/kostin-1993672390.html
Костин сделал прогноз по ключевой ставке
Костин сделал прогноз по ключевой ставке - РИА Новости, 14.01.2025
Костин сделал прогноз по ключевой ставке
Глава ВТБ Андрей Костин считает, что ключевая ставка в России будет достаточно высокой в 2025 году, по крайней мере в первой половине года. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T15:10:00+03:00
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экономика
цены на нефть
россия
андрей костин (банкир)
центральный банк рф (цб рф)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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ХАНОЙ, 14 янв - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что ключевая ставка в России будет достаточно высокой в 2025 году, по крайней мере в первой половине года. "Мы прогнозируем, что этот год все-таки будет, по крайней мере, первая половина года, что ставка будет достаточно высокой. (Будет - ред.) повышаться? Не знаю. Понижаться особо тоже нет. Поэтому пока поживем в этой реалии", - сказал Костин журналистам. Он добавил, что на динамику ставки влияет много факторов, которые трудно предсказать. "Центральный банк мониторит активно инфляцию и будет, соответственно, решения принимать", - отметил банкир. Банк России в конце прошлого года принял решение сохранить ключевую ставку на рекордном уровне 21% годовых. При этом аналитики в основном ожидали нового повышения. ЦБ тогда отметил, что охлаждение кредитной активности уже охватывает все сегменты кредитного рынка, а ужесточение кредитно-денежных условий было существенней, чем предполагалось в октябре. Регулятор также смягчил сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании, которое запланировано на 14 февраля 2025 года. Политика регулятора направлена на возвращение инфляции к цели в 4% в любой ситуации. По прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в стране снизится до 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем. По данным Минкономразвития, инфляция в России на 23 декабря прошлого года составила 9,7% в годовом выражении. Росстат опубликует данные об инфляции 15 января.
https://ria.ru/20241229/rubl-1991732733.html
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экономика, цены на нефть, россия, андрей костин (банкир), центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Андрей Костин (банкир), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Костин сделал прогноз по ключевой ставке

Костин заявил, что ключевая ставка в России в 2025 году будет достаточно высокой

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАндрей Костин
Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Андрей Костин. Архивное фото
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ХАНОЙ, 14 янв - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что ключевая ставка в России будет достаточно высокой в 2025 году, по крайней мере в первой половине года.
«
"Мы прогнозируем, что этот год все-таки будет, по крайней мере, первая половина года, что ставка будет достаточно высокой. (Будет - ред.) повышаться? Не знаю. Понижаться особо тоже нет. Поэтому пока поживем в этой реалии", - сказал Костин журналистам.
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Он добавил, что на динамику ставки влияет много факторов, которые трудно предсказать.
«
"Центральный банк мониторит активно инфляцию и будет, соответственно, решения принимать", - отметил банкир.
Банк России в конце прошлого года принял решение сохранить ключевую ставку на рекордном уровне 21% годовых. При этом аналитики в основном ожидали нового повышения. ЦБ тогда отметил, что охлаждение кредитной активности уже охватывает все сегменты кредитного рынка, а ужесточение кредитно-денежных условий было существенней, чем предполагалось в октябре. Регулятор также смягчил сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании, которое запланировано на 14 февраля 2025 года.
Политика регулятора направлена на возвращение инфляции к цели в 4% в любой ситуации. По прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в стране снизится до 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем. По данным Минкономразвития, инфляция в России на 23 декабря прошлого года составила 9,7% в годовом выражении. Росстат опубликует данные об инфляции 15 января.
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9 января, 02:17
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияАндрей Костин (банкир)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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