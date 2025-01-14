https://ria.ru/20250114/kostin-1993672390.html

Костин сделал прогноз по ключевой ставке

Костин сделал прогноз по ключевой ставке - РИА Новости, 14.01.2025

Костин сделал прогноз по ключевой ставке

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что ключевая ставка в России будет достаточно высокой в 2025 году, по крайней мере в первой половине года. РИА Новости, 14.01.2025

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экономика

цены на нефть

россия

андрей костин (банкир)

центральный банк рф (цб рф)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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ХАНОЙ, 14 янв - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что ключевая ставка в России будет достаточно высокой в 2025 году, по крайней мере в первой половине года. "Мы прогнозируем, что этот год все-таки будет, по крайней мере, первая половина года, что ставка будет достаточно высокой. (Будет - ред.) повышаться? Не знаю. Понижаться особо тоже нет. Поэтому пока поживем в этой реалии", - сказал Костин журналистам. Он добавил, что на динамику ставки влияет много факторов, которые трудно предсказать. "Центральный банк мониторит активно инфляцию и будет, соответственно, решения принимать", - отметил банкир. Банк России в конце прошлого года принял решение сохранить ключевую ставку на рекордном уровне 21% годовых. При этом аналитики в основном ожидали нового повышения. ЦБ тогда отметил, что охлаждение кредитной активности уже охватывает все сегменты кредитного рынка, а ужесточение кредитно-денежных условий было существенней, чем предполагалось в октябре. Регулятор также смягчил сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании, которое запланировано на 14 февраля 2025 года. Политика регулятора направлена на возвращение инфляции к цели в 4% в любой ситуации. По прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в стране снизится до 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем. По данным Минкономразвития, инфляция в России на 23 декабря прошлого года составила 9,7% в годовом выражении. Росстат опубликует данные об инфляции 15 января.

https://ria.ru/20241229/rubl-1991732733.html

https://ria.ru/20250109/stavka-1992868396.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, россия, андрей костин (банкир), центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат)