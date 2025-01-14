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Омбудсмен возьмет на контроль случай издевательства над ребенком в Москве
Омбудсмен возьмет на контроль случай издевательства над ребенком в Москве - РИА Новости, 14.01.2025
Омбудсмен возьмет на контроль случай издевательства над ребенком в Москве
Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что возьмет на контроль случай издевательства двух девушек над ребенком в... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T13:20:00+03:00
2025-01-14T13:20:00+03:00
2025-01-14T13:37:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что возьмет на контроль случай издевательства двух девушек над ребенком в Москве, она также посетит школу девочек, которые снимали это на видео. Ранее в Telegram-каналах писали, что московская школьница ударила ногой малыша, когда записывала видео с подругой. Инцидент произошел в Бабушкинском районе, пока родителей не было дома. Подростки решили снять видео, одна из девушек поставила малыша на кровать, а другая со всей силы ударила ребенка ногой по спине. Он плакал, пока школьница танцевала на камеру. Видео разлетелось по соцсетям, чуть позже подруги удалили аккаунт в соцсети TikTok. Столичный Следственный комитет России возбудил уголовное дело по данному случаю. "Следственный комитет девушек нашел. Возбуждается уголовное дело сейчас. Вот, конечно, буду брать на контроль с выездом в школу и пониманием, что побудило девочек к такой жестокости", - рассказала Ярославская.Позже она рассказала агентству, что ребенок не пострадал, серьезных травм у него нет.
https://ria.ru/20241129/samara-1986554512.html
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происшествия, москва, бабушкинский район, россия, ольга ярославская
Происшествия, Москва, Бабушкинский район, Россия, Ольга Ярославская
Омбудсмен возьмет на контроль случай издевательства над ребенком в Москве
Ярославская возьмет на контроль инцидент с двумя школьницами и ребенком в Москве