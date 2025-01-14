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Омбудсмен возьмет на контроль случай издевательства над ребенком в Москве - РИА Новости, 14.01.2025
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13:20 14.01.2025 (обновлено: 13:37 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/kontrol-1993639452.html
Омбудсмен возьмет на контроль случай издевательства над ребенком в Москве
Омбудсмен возьмет на контроль случай издевательства над ребенком в Москве - РИА Новости, 14.01.2025
Омбудсмен возьмет на контроль случай издевательства над ребенком в Москве
Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что возьмет на контроль случай издевательства двух девушек над ребенком в... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T13:20:00+03:00
2025-01-14T13:37:00+03:00
происшествия
москва
бабушкинский район
россия
ольга ярославская
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что возьмет на контроль случай издевательства двух девушек над ребенком в Москве, она также посетит школу девочек, которые снимали это на видео. Ранее в Telegram-каналах писали, что московская школьница ударила ногой малыша, когда записывала видео с подругой. Инцидент произошел в Бабушкинском районе, пока родителей не было дома. Подростки решили снять видео, одна из девушек поставила малыша на кровать, а другая со всей силы ударила ребенка ногой по спине. Он плакал, пока школьница танцевала на камеру. Видео разлетелось по соцсетям, чуть позже подруги удалили аккаунт в соцсети TikTok. Столичный Следственный комитет России возбудил уголовное дело по данному случаю. "Следственный комитет девушек нашел. Возбуждается уголовное дело сейчас. Вот, конечно, буду брать на контроль с выездом в школу и пониманием, что побудило девочек к такой жестокости", - рассказала Ярославская.Позже она рассказала агентству, что ребенок не пострадал, серьезных травм у него нет.
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происшествия, москва, бабушкинский район, россия, ольга ярославская
Происшествия, Москва, Бабушкинский район, Россия, Ольга Ярославская
Омбудсмен возьмет на контроль случай издевательства над ребенком в Москве

Ярославская возьмет на контроль инцидент с двумя школьницами и ребенком в Москве

© АГН "Москва" / Александр АвиловУполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что возьмет на контроль случай издевательства двух девушек над ребенком в Москве, она также посетит школу девочек, которые снимали это на видео.
Ранее в Telegram-каналах писали, что московская школьница ударила ногой малыша, когда записывала видео с подругой. Инцидент произошел в Бабушкинском районе, пока родителей не было дома. Подростки решили снять видео, одна из девушек поставила малыша на кровать, а другая со всей силы ударила ребенка ногой по спине. Он плакал, пока школьница танцевала на камеру. Видео разлетелось по соцсетям, чуть позже подруги удалили аккаунт в соцсети TikTok. Столичный Следственный комитет России возбудил уголовное дело по данному случаю.
"Следственный комитет девушек нашел. Возбуждается уголовное дело сейчас. Вот, конечно, буду брать на контроль с выездом в школу и пониманием, что побудило девочек к такой жестокости", - рассказала Ярославская.
Позже она рассказала агентству, что ребенок не пострадал, серьезных травм у него нет.
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ПроисшествияМоскваБабушкинский районРоссияОльга Ярославская
 
 
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