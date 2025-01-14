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В Словакии заявили, что украинский конфликт не был неспровоцированным
В Словакии заявили, что украинский конфликт не был неспровоцированным - РИА Новости, 14.01.2025
В Словакии заявили, что украинский конфликт не был неспровоцированным
Украинский конфликт не был неспровоцированным, в Киеве произошел госпереворот, заявил глава комитета парламента Словакии по международным делам Мариан Кэри. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T15:23:00+03:00
2025-01-14T15:23:00+03:00
2025-01-14T15:23:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Украинский конфликт не был неспровоцированным, в Киеве произошел госпереворот, заявил глава комитета парламента Словакии по международным делам Мариан Кэри. "Я буду говорить точно то, что говорил в Словакии: мы знаем, что война на Украине не была неспровоцированной. Это внутренние и внешние разные факторы", - сказал Кэри в ходе встречи с главой комитета Совфеда по международным делам Григорием Карасиным и главой комитета по регламенту Вячеславом Тимченко. Депутат отнес к внутренним факторам произошедший "майдан" на Украине. "Это был государственный переворот, президент (Виктор - ред.) Янукович должен был уйти из Украины, чтобы сохранить свою жизнь. США открыто сказали, что "мы дали пять миллиардов долларов". Зачем? За красивые украинские глаза?" - подчеркнул Кэри. Он напомнил, что Владимир Зеленский обещал Украине мир, поскольку якобы не хотел, чтобы ущемлялось русскоговорящее население. "Но ничего не выполнил. Было принято много законов против людей, которые говорили на русском языке", - подчеркнул словацкий депутат.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Словакия, Киев, Григорий Карасин, Вячеслав Тимченко, Совет Федерации РФ, Россия
В Словакии заявили, что украинский конфликт не был неспровоцированным
Словацкий депутат Кэри: конфликт на Украине не был неспровоцированным