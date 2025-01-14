Выпущенные КНДР ракеты пролетели 250 километров
Выпущенные КНДР ракеты пролетели 250 километров, прежде чем упасть в море
© AP Photo / Ahn Young-joonТрансляция полета баллистической ракеты, выпущенной КНДР
© AP Photo / Ahn Young-joon
Трансляция полета баллистической ракеты, выпущенной КНДР. Архивное фото
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СЕУЛ, 14 янв - РИА Новости. Ракеты КНДР пролетели примерно 250 километров, прежде чем упасть в море, сообщило объединенное командование начальников штабов Южной Кореи.
Ранее сообщалось, что КНДР запустила несколько баллистических ракет малой дальности из района Канге в провинции Чагандо в сторону Японского (Восточного) моря.
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"Ракеты Северной Кореи пролетели примерно 250 километров и после упали в Японском море", - заявили в ОКНШ.
Отмечается, что военные Южной Кореи и США заранее засекли подготовку КНДР к пуску ракет и "немедленно" отследили их при запуске. Военные поддерживают тесный обмен информацией с США и Японией и анализируют детали запуска ракет.
"Запуск ракет Северной Кореей является явной провокацией, которая серьезно угрожает миру и стабильности на Корейском полуострове, и мы решительно осуждаем этот акт", - говорится в заявлении.
В ОКНШ добавили, что, опираясь на прочную оборону альянса Южной Кореи и США, сохраняют способность и готовность к "подавляющему ответу" на любые провокации.
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