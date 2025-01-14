https://ria.ru/20250114/kndr-1993572159.html

Выпущенные КНДР ракеты пролетели 250 километров

Выпущенные КНДР ракеты пролетели 250 километров - РИА Новости, 14.01.2025

Выпущенные КНДР ракеты пролетели 250 километров

Ракеты КНДР пролетели примерно 250 километров, прежде чем упасть в море, сообщило объединенное командование начальников штабов Южной Кореи. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T05:23:00+03:00

2025-01-14T05:23:00+03:00

2025-01-14T06:06:00+03:00

в мире

южная корея

сша

япония

объединенный комитет начальников штабов (сша)

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СЕУЛ, 14 янв - РИА Новости. Ракеты КНДР пролетели примерно 250 километров, прежде чем упасть в море, сообщило объединенное командование начальников штабов Южной Кореи. Ранее сообщалось, что КНДР запустила несколько баллистических ракет малой дальности из района Канге в провинции Чагандо в сторону Японского (Восточного) моря. "Ракеты Северной Кореи пролетели примерно 250 километров и после упали в Японском море", - заявили в ОКНШ. Отмечается, что военные Южной Кореи и США заранее засекли подготовку КНДР к пуску ракет и "немедленно" отследили их при запуске. Военные поддерживают тесный обмен информацией с США и Японией и анализируют детали запуска ракет. "Запуск ракет Северной Кореей является явной провокацией, которая серьезно угрожает миру и стабильности на Корейском полуострове, и мы решительно осуждаем этот акт", - говорится в заявлении. В ОКНШ добавили, что, опираясь на прочную оборону альянса Южной Кореи и США, сохраняют способность и готовность к "подавляющему ответу" на любые провокации.

https://ria.ru/20250107/kndr-1992702344.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, южная корея, сша, япония, объединенный комитет начальников штабов (сша)