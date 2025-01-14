https://ria.ru/20250114/kndr-1993570258.html
КНДР запустила несколько ракет в сторону Японского моря
КНДР запустила несколько ракет в сторону Японского моря - РИА Новости, 14.01.2025
КНДР запустила несколько ракет в сторону Японского моря
КНДР запустила несколько баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря, сообщило Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T04:41:00+03:00
2025-01-14T04:41:00+03:00
2025-01-14T08:33:00+03:00
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СЕУЛ, 14 янв — РИА Новости. КНДР запустила несколько баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря, сообщило Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи. Ранее во вторник агентство Рёнхап передавало, что неопознанный снаряд полетел в сторону Японского моря. "Наши военные сегодня, 14 января, во вторник, примерно в 9:30 (3:30 мск) зафиксировали запуск нескольких неопознанных снарядов, предположительно, баллистических ракет малой дальности, из района Канге в провинции Чагандо в сторону Японского (Восточного. — Прим. ред.) моря", — говорится в заявлении.По данным Сеула, снаряды пролетели 250 километров и упали в море.Сообщается, что военные усилили наблюдение и контроль за КНДР в ожидании возможных дополнительных запусков. Также подчеркивается, что они поддерживают тесный обмен информацией с США и Японией и сохраняют полную боевую готовность.Это вторые в 2025 году ракетные испытания Пхеньяна. В прошлый раз, 6 января, он запустил гиперзвуковую ракету средней и дальней дистанции.
https://ria.ru/20250109/nebenzya-1992865920.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, японское море, южная корея, сша
В мире, Японское море, Южная Корея, США
КНДР запустила несколько ракет в сторону Японского моря
Южнокорейские военные заявили, что КНДР запустила несколько баллистических ракет
СЕУЛ, 14 янв — РИА Новости. КНДР запустила несколько баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря, сообщило Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи.
Ранее во вторник агентство Рёнхап передавало, что неопознанный снаряд полетел в сторону Японского моря
.
"Наши военные сегодня, 14 января, во вторник, примерно в 9:30 (3:30 мск) зафиксировали запуск нескольких неопознанных снарядов, предположительно, баллистических ракет малой дальности, из района Канге в провинции Чагандо в сторону Японского (Восточного. — Прим. ред.) моря", — говорится в заявлении.
По данным Сеула, снаряды пролетели 250 километров и упали в море.
Сообщается, что военные усилили наблюдение и контроль за КНДР в ожидании возможных дополнительных запусков. Также подчеркивается, что они поддерживают тесный обмен информацией с США
и Японией
и сохраняют полную боевую готовность.
Это вторые в 2025 году ракетные испытания Пхеньяна. В прошлый раз, 6 января, он запустил гиперзвуковую ракету средней и дальней дистанции.