https://ria.ru/20250114/kndr-1993570258.html

КНДР запустила несколько ракет в сторону Японского моря

КНДР запустила несколько ракет в сторону Японского моря - РИА Новости, 14.01.2025

КНДР запустила несколько ракет в сторону Японского моря

КНДР запустила несколько баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря, сообщило Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T04:41:00+03:00

2025-01-14T04:41:00+03:00

2025-01-14T08:33:00+03:00

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СЕУЛ, 14 янв — РИА Новости. КНДР запустила несколько баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря, сообщило Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи. Ранее во вторник агентство Рёнхап передавало, что неопознанный снаряд полетел в сторону Японского моря. "Наши военные сегодня, 14 января, во вторник, примерно в 9:30 (3:30 мск) зафиксировали запуск нескольких неопознанных снарядов, предположительно, баллистических ракет малой дальности, из района Канге в провинции Чагандо в сторону Японского (Восточного. — Прим. ред.) моря", — говорится в заявлении.По данным Сеула, снаряды пролетели 250 километров и упали в море.Сообщается, что военные усилили наблюдение и контроль за КНДР в ожидании возможных дополнительных запусков. Также подчеркивается, что они поддерживают тесный обмен информацией с США и Японией и сохраняют полную боевую готовность.Это вторые в 2025 году ракетные испытания Пхеньяна. В прошлый раз, 6 января, он запустил гиперзвуковую ракету средней и дальней дистанции.

https://ria.ru/20250109/nebenzya-1992865920.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, японское море, южная корея, сша