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КНДР запустила несколько ракет в сторону Японского моря - РИА Новости, 14.01.2025
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04:41 14.01.2025 (обновлено: 08:33 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/kndr-1993570258.html
КНДР запустила несколько ракет в сторону Японского моря
КНДР запустила несколько ракет в сторону Японского моря - РИА Новости, 14.01.2025
КНДР запустила несколько ракет в сторону Японского моря
КНДР запустила несколько баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря, сообщило Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T04:41:00+03:00
2025-01-14T08:33:00+03:00
в мире
японское море
южная корея
сша
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СЕУЛ, 14 янв — РИА Новости. КНДР запустила несколько баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря, сообщило Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи. Ранее во вторник агентство Рёнхап передавало, что неопознанный снаряд полетел в сторону Японского моря. "Наши военные сегодня, 14 января, во вторник, примерно в 9:30 (3:30 мск) зафиксировали запуск нескольких неопознанных снарядов, предположительно, баллистических ракет малой дальности, из района Канге в провинции Чагандо в сторону Японского (Восточного. — Прим. ред.) моря", — говорится в заявлении.По данным Сеула, снаряды пролетели 250 километров и упали в море.Сообщается, что военные усилили наблюдение и контроль за КНДР в ожидании возможных дополнительных запусков. Также подчеркивается, что они поддерживают тесный обмен информацией с США и Японией и сохраняют полную боевую готовность.Это вторые в 2025 году ракетные испытания Пхеньяна. В прошлый раз, 6 января, он запустил гиперзвуковую ракету средней и дальней дистанции.
https://ria.ru/20250109/nebenzya-1992865920.html
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в мире, японское море, южная корея, сша
В мире, Японское море, Южная Корея, США
КНДР запустила несколько ракет в сторону Японского моря

Южнокорейские военные заявили, что КНДР запустила несколько баллистических ракет

© AP Photo / Ahn Young-joonЗапуск ракет с территории КНДР
Запуск ракет с территории КНДР - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / Ahn Young-joon
Запуск ракет с территории КНДР. Архивное фото
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СЕУЛ, 14 янв — РИА Новости. КНДР запустила несколько баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря, сообщило Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи.
Ранее во вторник агентство Рёнхап передавало, что неопознанный снаряд полетел в сторону Японского моря.
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"Наши военные сегодня, 14 января, во вторник, примерно в 9:30 (3:30 мск) зафиксировали запуск нескольких неопознанных снарядов, предположительно, баллистических ракет малой дальности, из района Канге в провинции Чагандо в сторону Японского (Восточного. — Прим. ред.) моря", — говорится в заявлении.
По данным Сеула, снаряды пролетели 250 километров и упали в море.
Сообщается, что военные усилили наблюдение и контроль за КНДР в ожидании возможных дополнительных запусков. Также подчеркивается, что они поддерживают тесный обмен информацией с США и Японией и сохраняют полную боевую готовность.
Это вторые в 2025 году ракетные испытания Пхеньяна. В прошлый раз, 6 января, он запустил гиперзвуковую ракету средней и дальней дистанции.
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В миреЯпонское мореЮжная КореяСША
 
 
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