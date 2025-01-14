Китай сократил экспорт гражданских беспилотников в США
Китай в ноябре в восемь раз сократил экспорт гражданских беспилотников в США
Деловой район Пекина Гомао. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Китай в ноябре прошлого года в восемь раз сократил экспорт гражданских беспилотников в США по сравнению с этим же месяцем годом ранее, подсчитало РИА Новости по данным американской таможенной службы.
Объемы экспорта Поднебесной беспилотных летательных аппаратов в Штаты упали в ноябре ушедшего года в восемь раз по сравнению с ноябрем 2023 года и вдвое по сравнению с октябрем 2024 года - до 2,9 миллиона долларов. Это стало минимальным ноябрьским объемом покупок с 2022 года, когда американцы начали покупать этот товар у Китая.
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Суммарные объемы поставок за одиннадцать месяцев также уменьшились: за январь-ноябрь 2024 года они составили 84,2 миллиона долларов, что в 2,4 раза меньше по сравнению с 205 миллионами годом ранее.
Больше всего за предпоследний месяц года США купили в Китае гражданских беспилотников со взлетной массой от 250 граммов до 7 килограммов (1,4 миллиона долларов) и со взлетной массой от 25 до 150 килограммов (на 1 миллион).
По итогам ноября Китай стал вторым поставщиком БПЛА в США. Кроме Поднебесной, американцы больше всего закупали их во Вьетнаме (10,8 миллиона долларов), Южной Корее (1,9 миллиона), Малайзии (1,6 миллиона) и Швейцарии (1,2 миллиона).
При этом импорт дронов сократился не только из Китая (на 19,4 миллиона долларов), но и из Малайзии (-40,9 миллиона), Канады (-1,3 миллиона) и в небольших объемах из ряда других экономик. Наращивания покупок во Вьетнаме (+8,2 миллиона), Южной Корее (+1,8 миллиона) и других странах не хватило для сокращения разницы, поэтому общие объемы импорта за ноябрь упали в 3,4 раза.
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