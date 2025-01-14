Рейтинг@Mail.ru
Киселев назвал Хиблу Герзмаву примером гражданственности - РИА Новости, 14.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
23:02 14.01.2025 (обновлено: 23:32 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/kiselev-1993745023.html
Киселев назвал Хиблу Герзмаву примером гражданственности
Киселев назвал Хиблу Герзмаву примером гражданственности - РИА Новости, 14.01.2025
Киселев назвал Хиблу Герзмаву примером гражданственности
Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в беседе с РИА Новости назвал народную артистку РФ, оперную диву Хиблу Герзмаву... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T23:02:00+03:00
2025-01-14T23:32:00+03:00
культура
россия
москва
хибла герзмава
дмитрий киселев
президентский фонд культурных инициатив
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156361/77/1563617771_0:0:2940:1655_1920x0_80_0_0_1ca5214db18299cc4188b7b4f6cd89f4.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в беседе с РИА Новости назвал народную артистку РФ, оперную диву Хиблу Герзмаву ярким примером гражданственности, так как певица несмотря ни на что сохраняет верность любимому делу и России. Конкурс вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмавы открылся гала-концертом в Московском академическом музыкальном театре имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко во вторник. Мероприятие посетил Дмитрий Киселев. "Во-первых, Хибла Герзмава - великий артист современности - сама, персонально. Во-вторых, она взялась, казалось бы, за неподъемное в наши времена дело - организацию такого конкурса. И вот сейчас уже второй конкурс, который зарекомендовал себя таким высочайшим образом. Два десятка стран-участниц, более 900 записавшихся. Немыслимо! Нужно же было отобрать, все организовать. Конечно, я понимаю, Президентский фонд культурных инициатив и министерство культуры активно содействуют, но кто-то должен был это сделать - быть двигателем этого процесса", - сказал Киселев. Образом конкурса являются "открытые двери". По мнению Киселева, такой символ выбран очень точно. "Идите в открытые двери. То есть, Хибла Герзмава открывает их для следующего поколения", - добавил он. Как отметил Киселев, Герзмава могла бы жить жизнью звезды в любой стране мира, однако она выбрала путь не только великой артистки, но и наставника. "Хибла Герзмава при всех временах сохраняла верность России, сохраняла верность своему любимому театру имени Станиславского и Немировича-Данченко. Она, конечно, является примером гражданственности и вообще всех самых высоких человеческих стандартов. Я просто пожелаю ей успеха", - поделился он впечатлениями в антракте. II Международный конкурс вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава проходит с 14 по 24 января в Москве. Все мероприятия конкурса состоятся на площадке Музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. Конкурс реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
https://ria.ru/20250114/putin-1993724751.html
https://ria.ru/20250114/gerzmava-1993723198.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156361/77/1563617771_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_61e88a1d68a04f98532740cf77ea6d66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, хибла герзмава, дмитрий киселев, президентский фонд культурных инициатив, новости культуры
Культура, Россия, Москва, Хибла Герзмава, Дмитрий Киселев, Президентский фонд культурных инициатив, Новости культуры
Киселев назвал Хиблу Герзмаву примером гражданственности

Киселев: Герзмава является примером гражданственности, сохраняя верность России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОперная певица Хибла Герзмава
Оперная певица Хибла Герзмава - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Оперная певица Хибла Герзмава. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в беседе с РИА Новости назвал народную артистку РФ, оперную диву Хиблу Герзмаву ярким примером гражданственности, так как певица несмотря ни на что сохраняет верность любимому делу и России.
Конкурс вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмавы открылся гала-концертом в Московском академическом музыкальном театре имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко во вторник. Мероприятие посетил Дмитрий Киселев.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Путин поприветствовал участников конкурса вокалистов Хиблы Герзмавы
Вчера, 19:34
«
"Во-первых, Хибла Герзмава - великий артист современности - сама, персонально. Во-вторых, она взялась, казалось бы, за неподъемное в наши времена дело - организацию такого конкурса. И вот сейчас уже второй конкурс, который зарекомендовал себя таким высочайшим образом. Два десятка стран-участниц, более 900 записавшихся. Немыслимо! Нужно же было отобрать, все организовать. Конечно, я понимаю, Президентский фонд культурных инициатив и министерство культуры активно содействуют, но кто-то должен был это сделать - быть двигателем этого процесса", - сказал Киселев.
Образом конкурса являются "открытые двери". По мнению Киселева, такой символ выбран очень точно. "Идите в открытые двери. То есть, Хибла Герзмава открывает их для следующего поколения", - добавил он.
Как отметил Киселев, Герзмава могла бы жить жизнью звезды в любой стране мира, однако она выбрала путь не только великой артистки, но и наставника.
"Хибла Герзмава при всех временах сохраняла верность России, сохраняла верность своему любимому театру имени Станиславского и Немировича-Данченко. Она, конечно, является примером гражданственности и вообще всех самых высоких человеческих стандартов. Я просто пожелаю ей успеха", - поделился он впечатлениями в антракте.
II Международный конкурс вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава проходит с 14 по 24 января в Москве. Все мероприятия конкурса состоятся на площадке Музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. Конкурс реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Хибла Герзмава - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
В Москве начался гала-концерт с участием мировых звезд оперы
Вчера, 19:57
 
КультураРоссияМоскваХибла ГерзмаваДмитрий КиселевПрезидентский фонд культурных инициативНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала