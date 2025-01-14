https://ria.ru/20250114/kiselev-1993745023.html

Киселев назвал Хиблу Герзмаву примером гражданственности

Киселев назвал Хиблу Герзмаву примером гражданственности - РИА Новости, 14.01.2025

Киселев назвал Хиблу Герзмаву примером гражданственности

Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в беседе с РИА Новости назвал народную артистку РФ, оперную диву Хиблу Герзмаву... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T23:02:00+03:00

2025-01-14T23:02:00+03:00

2025-01-14T23:32:00+03:00

культура

россия

москва

хибла герзмава

дмитрий киселев

президентский фонд культурных инициатив

новости культуры

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в беседе с РИА Новости назвал народную артистку РФ, оперную диву Хиблу Герзмаву ярким примером гражданственности, так как певица несмотря ни на что сохраняет верность любимому делу и России. Конкурс вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмавы открылся гала-концертом в Московском академическом музыкальном театре имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко во вторник. Мероприятие посетил Дмитрий Киселев. "Во-первых, Хибла Герзмава - великий артист современности - сама, персонально. Во-вторых, она взялась, казалось бы, за неподъемное в наши времена дело - организацию такого конкурса. И вот сейчас уже второй конкурс, который зарекомендовал себя таким высочайшим образом. Два десятка стран-участниц, более 900 записавшихся. Немыслимо! Нужно же было отобрать, все организовать. Конечно, я понимаю, Президентский фонд культурных инициатив и министерство культуры активно содействуют, но кто-то должен был это сделать - быть двигателем этого процесса", - сказал Киселев. Образом конкурса являются "открытые двери". По мнению Киселева, такой символ выбран очень точно. "Идите в открытые двери. То есть, Хибла Герзмава открывает их для следующего поколения", - добавил он. Как отметил Киселев, Герзмава могла бы жить жизнью звезды в любой стране мира, однако она выбрала путь не только великой артистки, но и наставника. "Хибла Герзмава при всех временах сохраняла верность России, сохраняла верность своему любимому театру имени Станиславского и Немировича-Данченко. Она, конечно, является примером гражданственности и вообще всех самых высоких человеческих стандартов. Я просто пожелаю ей успеха", - поделился он впечатлениями в антракте. II Международный конкурс вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава проходит с 14 по 24 января в Москве. Все мероприятия конкурса состоятся на площадке Музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. Конкурс реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

https://ria.ru/20250114/putin-1993724751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, хибла герзмава, дмитрий киселев, президентский фонд культурных инициатив, новости культуры