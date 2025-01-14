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ВС России выбили ВСУ с территории комбината в Часовом Яре - РИА Новости, 14.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:53 14.01.2025 (обновлено: 13:19 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/kimakovskiy-1993632363.html
ВС России выбили ВСУ с территории комбината в Часовом Яре
ВС России выбили ВСУ с территории комбината в Часовом Яре - РИА Новости, 14.01.2025
ВС России выбили ВСУ с территории комбината в Часовом Яре
ВС России выбили украинские войска с территории огнеупорного комбината в Часовом Яре, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T12:53:00+03:00
2025-01-14T13:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
артемовск
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
часов яр
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. ВС России выбили украинские войска с территории огнеупорного комбината в Часовом Яре, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала."Завод огнеупоров после сопротивления достаточно серьезного они (ВСУ. — Прим. ред.) оставили," — сказал он.Кимаковский назвал штурмовые действия российских бойцов эффективными: противника отбросили в частный сектор юго-западнее завода, сейчас бои идут за его пределами. По словам советника, после зачистки многоэтажек в Часовом Яре можно будет рассматривать полное освобождение города.В понедельник силовые структуры сообщили РИА Новости, что ВС России закрепились на территории огнеупорного завода в Часовом Яре, который находится в 15 километрах к западу от Артемовска в ДНР.
https://ria.ru/20250107/kurakhovo-1992691561.html
https://ria.ru/20250114/chasovyar-1981337707.html
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донецкая народная республика, артемовск, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, часов яр
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Часов Яр
ВС России выбили ВСУ с территории комбината в Часовом Яре

Кимаковский: ВС России выбили ВСУ с территории завода огнеупоров в Часовом Яре

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Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. ВС России выбили украинские войска с территории огнеупорного комбината в Часовом Яре, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.
"Завод огнеупоров после сопротивления достаточно серьезного они (ВСУ. — Прим. ред.) оставили," — сказал он.
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Кимаковский назвал штурмовые действия российских бойцов эффективными: противника отбросили в частный сектор юго-западнее завода, сейчас бои идут за его пределами. По словам советника, после зачистки многоэтажек в Часовом Яре можно будет рассматривать полное освобождение города.
В понедельник силовые структуры сообщили РИА Новости, что ВС России закрепились на территории огнеупорного завода в Часовом Яре, который находится в 15 километрах к западу от Артемовска в ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаАртемовскВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныЧасов Яр
 
 
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