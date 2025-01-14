https://ria.ru/20250114/kimakovskiy-1993632363.html
ВС России выбили ВСУ с территории комбината в Часовом Яре
ВС России выбили ВСУ с территории комбината в Часовом Яре - РИА Новости, 14.01.2025
ВС России выбили ВСУ с территории комбината в Часовом Яре
ВС России выбили украинские войска с территории огнеупорного комбината в Часовом Яре, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T12:53:00+03:00
2025-01-14T12:53:00+03:00
2025-01-14T13:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
артемовск
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
часов яр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983962015_0:0:3251:1829_1920x0_80_0_0_d3eed9aea22e973e43e5520ec6a7965d.jpg
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. ВС России выбили украинские войска с территории огнеупорного комбината в Часовом Яре, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала."Завод огнеупоров после сопротивления достаточно серьезного они (ВСУ. — Прим. ред.) оставили," — сказал он.Кимаковский назвал штурмовые действия российских бойцов эффективными: противника отбросили в частный сектор юго-западнее завода, сейчас бои идут за его пределами. По словам советника, после зачистки многоэтажек в Часовом Яре можно будет рассматривать полное освобождение города.В понедельник силовые структуры сообщили РИА Новости, что ВС России закрепились на территории огнеупорного завода в Часовом Яре, который находится в 15 километрах к западу от Артемовска в ДНР.
https://ria.ru/20250107/kurakhovo-1992691561.html
https://ria.ru/20250114/chasovyar-1981337707.html
донецкая народная республика
артемовск
часов яр
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983962015_42:0:2771:2047_1920x0_80_0_0_84ce05977bf9adaf5b418502636b0964.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, артемовск, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, часов яр
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Часов Яр
ВС России выбили ВСУ с территории комбината в Часовом Яре
Кимаковский: ВС России выбили ВСУ с территории завода огнеупоров в Часовом Яре