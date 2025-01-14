https://ria.ru/20250114/kimakovskiy-1993632363.html

ВС России выбили ВСУ с территории комбината в Часовом Яре

ВС России выбили ВСУ с территории комбината в Часовом Яре - РИА Новости, 14.01.2025

ВС России выбили ВСУ с территории комбината в Часовом Яре

ВС России выбили украинские войска с территории огнеупорного комбината в Часовом Яре, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T12:53:00+03:00

2025-01-14T12:53:00+03:00

2025-01-14T13:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

артемовск

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

часов яр

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. ВС России выбили украинские войска с территории огнеупорного комбината в Часовом Яре, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала."Завод огнеупоров после сопротивления достаточно серьезного они (ВСУ. — Прим. ред.) оставили," — сказал он.Кимаковский назвал штурмовые действия российских бойцов эффективными: противника отбросили в частный сектор юго-западнее завода, сейчас бои идут за его пределами. По словам советника, после зачистки многоэтажек в Часовом Яре можно будет рассматривать полное освобождение города.В понедельник силовые структуры сообщили РИА Новости, что ВС России закрепились на территории огнеупорного завода в Часовом Яре, который находится в 15 километрах к западу от Артемовска в ДНР.

https://ria.ru/20250107/kurakhovo-1992691561.html

https://ria.ru/20250114/chasovyar-1981337707.html

донецкая народная республика

артемовск

часов яр

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

донецкая народная республика, артемовск, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, часов яр