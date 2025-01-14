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Министр обороны Германии прибыл в Киев с необъявленным визитом - РИА Новости, 14.01.2025
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11:07 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/kiev-1993600486.html
Министр обороны Германии прибыл в Киев с необъявленным визитом
Министр обороны Германии прибыл в Киев с необъявленным визитом - РИА Новости, 14.01.2025
Министр обороны Германии прибыл в Киев с необъявленным визитом
Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл на переговоры в Киев с необъявленным визитом, сообщает агентство DPA. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T11:07:00+03:00
2025-01-14T11:07:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл на переговоры в Киев с необъявленным визитом, сообщает агентство DPA. "Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев на переговоры с украинским правительством с визитом, который ранее не разглашался из соображений безопасности", - говорится в сообщении. Ранее Писториус подтвердил, что минобороны Германии подготовило новый пакет военной помощи Украине, который находится на согласовании в правительстве.
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в мире, германия, киев, украина, борис писториус
В мире, Германия, Киев, Украина, Борис Писториус
Министр обороны Германии прибыл в Киев с необъявленным визитом

DPA: глава Минобороны Германии Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом

© Getty Images / picture alliance/Michael KappelerМинистр обороны Германии Борис Писториус на станции Перемышль в Польше перед отправлением в Киев
Министр обороны Германии Борис Писториус на станции Перемышль в Польше перед отправлением в Киев - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© Getty Images / picture alliance/Michael Kappeler
Министр обороны Германии Борис Писториус на станции Перемышль в Польше перед отправлением в Киев
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл на переговоры в Киев с необъявленным визитом, сообщает агентство DPA.
"Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев на переговоры с украинским правительством с визитом, который ранее не разглашался из соображений безопасности", - говорится в сообщении.
Ранее Писториус подтвердил, что минобороны Германии подготовило новый пакет военной помощи Украине, который находится на согласовании в правительстве.
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
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В миреГерманияКиевУкраинаБорис Писториус
 
 
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