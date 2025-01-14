https://ria.ru/20250114/kiev-1993600486.html

Министр обороны Германии прибыл в Киев с необъявленным визитом

Министр обороны Германии прибыл в Киев с необъявленным визитом - РИА Новости, 14.01.2025

Министр обороны Германии прибыл в Киев с необъявленным визитом

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл на переговоры в Киев с необъявленным визитом, сообщает агентство DPA. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T11:07:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл на переговоры в Киев с необъявленным визитом, сообщает агентство DPA. "Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев на переговоры с украинским правительством с визитом, который ранее не разглашался из соображений безопасности", - говорится в сообщении. Ранее Писториус подтвердил, что минобороны Германии подготовило новый пакет военной помощи Украине, который находится на согласовании в правительстве.

https://ria.ru/20250114/pistorius-1993564196.html

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Артем Смирнов

в мире, германия, киев, украина, борис писториус