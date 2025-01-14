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Хуситы заявили об ударе крылатой ракетой по югу Израиля
Хуситы заявили об ударе крылатой ракетой по югу Израиля - РИА Новости, 14.01.2025
Хуситы заявили об ударе крылатой ракетой по югу Израиля
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало крылатой ракетой электростанцию в Эйлате на юге... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T21:06:00+03:00
2025-01-14T21:06:00+03:00
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ДОХА, 14 янв - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало крылатой ракетой электростанцию в Эйлате на юге Израиля, а также беспилотниками - Тель-Авив."Мы провели военную операцию в отношении вражеской электростанции в Умм ар-Рашраше (Эйлате - ред.) на юге оккупированной Палестины с помощью крылатой ракеты", - говорится в заявлении вооруженных сил хуситов, переданном телеканалом "Аль-Масира"."Мы также провели качественную военную операцию против объектов израильского противника в оккупированном Яффо (Тель-Авиве - ред.) с использованием ряда беспилотников. Две операции успешно достигли своих целей", - отмечается в сообщении.Хуситы усилили атаки по израильской территории после того, как истребители США и Израиля в минувшую пятницу нанесли новые удары по Йемену, в частности, по главной электростанции в столичной провинции, а также нефтяному порту на западе страны.
https://ria.ru/20250114/yemen-1993576857.html
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в мире, израиль, йемен, тель-авив, ансар алла, палестина, сша
В мире, Израиль, Йемен, Тель-Авив, Ансар Алла, Палестина, США
Хуситы заявили об ударе крылатой ракетой по югу Израиля
Хуситы заявили об ударе крылатой ракетой по электростанции на юге Израиля