https://ria.ru/20250114/khegset-1993712144.html

Кандидат на пост главы Пентагона пообещал пересмотреть дислокацию сил США

Кандидат на пост главы Пентагона пообещал пересмотреть дислокацию сил США - РИА Новости, 14.01.2025

Кандидат на пост главы Пентагона пообещал пересмотреть дислокацию сил США

Кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет пообещал начать пересмотр глобальной дислокации сил США в ответ на растущую конкуренцию с КНР и РФ. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T18:40:00+03:00

2025-01-14T18:40:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет пообещал начать пересмотр глобальной дислокации сил США в ответ на растущую конкуренцию с КНР и РФ.По утверждению Хегсета, КНР и РФ работают над расширением своего влияния на Ближнем Востоке и над тем, чтобы якобы влиять на мировые энергетические рынки. Так, отметил он, экономическая и технологическая активность Пекина в регионе способствует усилению его влияния, что будет иметь долгосрочные последствия.Также кандидат на пост главы Пентагона счел, что активность РФ на Ближнем Востоке, к примеру, продажа оружия, представляет угрозу интересам США в регионе."Если моя кандидатура будет утверждена, я проведу глобальный пересмотр дислокации вооруженных сил, чтобы повторно оценить, достаточны ли существующие миссии и силы, приписанные к Центральному командованию США, для достижения целей нашей национальной стратегии обороны, учитывая конкурентную геостратегическую среду", - говорится в тексте его письменных показаний сенату.При этом он отметил, что ключевыми интересами нацбезопасности США на Ближнем Востоке являются борьба с терроризмом, защита ключевых партнеров и стабильность поставок энергоносителей.

https://ria.ru/20250114/hegset-1993716364.html

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сша, китай, россия, министерство обороны сша, в мире