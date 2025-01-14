https://ria.ru/20250114/khegset-1993712144.html
Кандидат на пост главы Пентагона пообещал пересмотреть дислокацию сил США
Кандидат на пост главы Пентагона пообещал пересмотреть дислокацию сил США - РИА Новости, 14.01.2025
Кандидат на пост главы Пентагона пообещал пересмотреть дислокацию сил США
Кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет пообещал начать пересмотр глобальной дислокации сил США в ответ на растущую конкуренцию с КНР и РФ. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T18:40:00+03:00
2025-01-14T18:40:00+03:00
2025-01-14T19:27:00+03:00
сша
китай
россия
министерство обороны сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987413278_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_f7572f2ab96cc4b0cbcda02f0efea138.jpg
ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет пообещал начать пересмотр глобальной дислокации сил США в ответ на растущую конкуренцию с КНР и РФ.По утверждению Хегсета, КНР и РФ работают над расширением своего влияния на Ближнем Востоке и над тем, чтобы якобы влиять на мировые энергетические рынки. Так, отметил он, экономическая и технологическая активность Пекина в регионе способствует усилению его влияния, что будет иметь долгосрочные последствия.Также кандидат на пост главы Пентагона счел, что активность РФ на Ближнем Востоке, к примеру, продажа оружия, представляет угрозу интересам США в регионе."Если моя кандидатура будет утверждена, я проведу глобальный пересмотр дислокации вооруженных сил, чтобы повторно оценить, достаточны ли существующие миссии и силы, приписанные к Центральному командованию США, для достижения целей нашей национальной стратегии обороны, учитывая конкурентную геостратегическую среду", - говорится в тексте его письменных показаний сенату.При этом он отметил, что ключевыми интересами нацбезопасности США на Ближнем Востоке являются борьба с терроризмом, защита ключевых партнеров и стабильность поставок энергоносителей.
https://ria.ru/20250114/hegset-1993716364.html
сша
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987413278_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_e8e41bddfe6f3706b96e81218e2bd8c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, китай, россия, министерство обороны сша, в мире
США, Китай, Россия, Министерство обороны США, В мире
Кандидат на пост главы Пентагона пообещал пересмотреть дислокацию сил США
Хегсет пообещал начать пересмотр глобальной дислокации сил США
ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет пообещал начать пересмотр глобальной дислокации сил США в ответ на растущую конкуренцию с КНР и РФ.
По утверждению Хегсета, КНР и РФ работают над расширением своего влияния на Ближнем Востоке и над тем, чтобы якобы влиять на мировые энергетические рынки. Так, отметил он, экономическая и технологическая активность Пекина в регионе способствует усилению его влияния, что будет иметь долгосрочные последствия.
Также кандидат на пост главы Пентагона счел, что активность РФ на Ближнем Востоке, к примеру, продажа оружия, представляет угрозу интересам США в регионе.
"Если моя кандидатура будет утверждена, я проведу глобальный пересмотр дислокации вооруженных сил, чтобы повторно оценить, достаточны ли существующие миссии и силы, приписанные к Центральному командованию США, для достижения целей нашей национальной стратегии обороны, учитывая конкурентную геостратегическую среду", - говорится в тексте его письменных показаний сенату.
При этом он отметил, что ключевыми интересами нацбезопасности США на Ближнем Востоке являются борьба с терроризмом, защита ключевых партнеров и стабильность поставок энергоносителей.