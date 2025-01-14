ХАМАС приняло условия сделки по прекращению огня, пишет AP
AP: ХАМАС приняло условия сделки по прекращению огня, Израиль оценивает проект
© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС приняло условие сделки по прекращению огня в секторе Газа и обмену пленными, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на двух неназванных чиновников, участвующих в переговорах.
В понедельник портал Walla со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что Израиль и посредники достигли согласия по предложенному проекту по урегулированию в секторе Газа и освобождению заложников. Телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники передавал, что ХАМАС дало ответ по соглашению, в котором нет каких-либо замечаний.
В Дохе проходит раунд переговоров через посредников о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Речь идет о поэтапной сделке и освобождении сотен палестинских заключенных из израильских тюрем в обмен на заложников в Газе.
Седьмого октября 2023 года, во время атаки ХАМАС на южные поселения Израиля, радикалы захватили в плен более 250 человек и забрали их в сектор Газа. По израильским данным, в плену у ХАМАС до сих пор остается 98 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС вернули 156 человек, считая погибших, тела которых удалось вывезти с этой территории.
Заложники, включая женщин, детей и пожилых людей, находятся в плену уже более 15 месяцев. Среди удерживаемых в плену заложников есть также двое российских граждан.