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ХАМАС приняло условия сделки по прекращению огня, пишет AP - РИА Новости, 14.01.2025
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13:59 14.01.2025 (обновлено: 15:45 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/khamas-1993652702.html
ХАМАС приняло условия сделки по прекращению огня, пишет AP
ХАМАС приняло условия сделки по прекращению огня, пишет AP - РИА Новости, 14.01.2025
ХАМАС приняло условия сделки по прекращению огня, пишет AP
Палестинское движение ХАМАС приняло условие сделки по прекращению огня в секторе Газа и обмену пленными, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на двух РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T13:59:00+03:00
2025-01-14T15:45:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС приняло условие сделки по прекращению огня в секторе Газа и обмену пленными, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на двух неназванных чиновников, участвующих в переговорах."ХАМАС приняло проект соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении пленных. Израиль все еще взвешивает сделку", — говорится в сообщении.В понедельник портал Walla со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что Израиль и посредники достигли согласия по предложенному проекту по урегулированию в секторе Газа и освобождению заложников. Телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники передавал, что ХАМАС дало ответ по соглашению, в котором нет каких-либо замечаний.В Дохе проходит раунд переговоров через посредников о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Речь идет о поэтапной сделке и освобождении сотен палестинских заключенных из израильских тюрем в обмен на заложников в Газе.Седьмого октября 2023 года, во время атаки ХАМАС на южные поселения Израиля, радикалы захватили в плен более 250 человек и забрали их в сектор Газа. По израильским данным, в плену у ХАМАС до сих пор остается 98 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС вернули 156 человек, считая погибших, тела которых удалось вывезти с этой территории. Заложники, включая женщин, детей и пожилых людей, находятся в плену уже более 15 месяцев. Среди удерживаемых в плену заложников есть также двое российских граждан.
https://ria.ru/20250112/spetsposlannik-1993302637.html
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в мире, израиль, хамас, доха, россия
В мире, Израиль, ХАМАС, Доха, Россия
ХАМАС приняло условия сделки по прекращению огня, пишет AP

AP: ХАМАС приняло условия сделки по прекращению огня, Израиль оценивает проект

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС приняло условие сделки по прекращению огня в секторе Газа и обмену пленными, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на двух неназванных чиновников, участвующих в переговорах.
"ХАМАС приняло проект соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении пленных. Израиль все еще взвешивает сделку", — говорится в сообщении.
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В понедельник портал Walla со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что Израиль и посредники достигли согласия по предложенному проекту по урегулированию в секторе Газа и освобождению заложников. Телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники передавал, что ХАМАС дало ответ по соглашению, в котором нет каких-либо замечаний.
В Дохе проходит раунд переговоров через посредников о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Речь идет о поэтапной сделке и освобождении сотен палестинских заключенных из израильских тюрем в обмен на заложников в Газе.
Седьмого октября 2023 года, во время атаки ХАМАС на южные поселения Израиля, радикалы захватили в плен более 250 человек и забрали их в сектор Газа. По израильским данным, в плену у ХАМАС до сих пор остается 98 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС вернули 156 человек, считая погибших, тела которых удалось вывезти с этой территории.
Заложники, включая женщин, детей и пожилых людей, находятся в плену уже более 15 месяцев. Среди удерживаемых в плену заложников есть также двое российских граждан.
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