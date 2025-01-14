https://ria.ru/20250114/kemerovo-1993696751.html

СК начал проверку информации о давке во время концерта в Кемерово

СК начал проверку информации о давке во время концерта в Кемерово - РИА Новости, 14.01.2025

СК начал проверку информации о давке во время концерта в Кемерово

Следственное управление СК по Кузбассу начало проверку информации о давке во время концерта в городе Кемерово, в ходе которой травмы получили подростки,... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T17:00:00+03:00

2025-01-14T17:00:00+03:00

2025-01-14T17:05:00+03:00

происшествия

россия

кемерово

следственный комитет россии (ск рф)

лига безопасного интернета

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КЕМЕРОВО, 14 янв – РИА Новости. Следственное управление СК по Кузбассу начало проверку информации о давке во время концерта в городе Кемерово, в ходе которой травмы получили подростки, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее в соцсетях от кемеровчан появилось обращение к главе Лиги безопасного интернета, члену Общественной палаты России Екатерине Мизулиной, в котором сообщалось о том, что в Кемерово на один из концертов продали больше билетов, чем было мест в зале. "В итоге случилась давка, разбилась стеклянная дверь и на стекло упали подростки, которые получили травмы", - говорится в обращении. Также отмечается, что на концерт пришли люди с электрошокерами и заточками, "некоторые кидались банками с энергетиками"."По данному факту в следственном отделе по Центральному району города Кемерово незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). В настоящее время следователями СК России проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, озвученных в социальных сетях. По результатам проверки будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение", – сообщили в СУСК.Как в свою очередь уточнили РИА Новости в прокуратуре региона, надзорное ведомство также организовало проверку "исполнения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей".Собеседница агентства добавила, что по итогам проверки действиям ответственных лиц будет дана надлежащая правовая оценка, при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20250110/voronezh-1993185272.html

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происшествия, россия, кемерово, следственный комитет россии (ск рф), лига безопасного интернета, екатерина мизулина