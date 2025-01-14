Рейтинг@Mail.ru
СК начал проверку информации о давке во время концерта в Кемерово - РИА Новости, 14.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 14.01.2025 (обновлено: 17:05 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/kemerovo-1993696751.html
СК начал проверку информации о давке во время концерта в Кемерово
СК начал проверку информации о давке во время концерта в Кемерово - РИА Новости, 14.01.2025
СК начал проверку информации о давке во время концерта в Кемерово
Следственное управление СК по Кузбассу начало проверку информации о давке во время концерта в городе Кемерово, в ходе которой травмы получили подростки,... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T17:00:00+03:00
2025-01-14T17:05:00+03:00
происшествия
россия
кемерово
следственный комитет россии (ск рф)
лига безопасного интернета
екатерина мизулина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg
КЕМЕРОВО, 14 янв – РИА Новости. Следственное управление СК по Кузбассу начало проверку информации о давке во время концерта в городе Кемерово, в ходе которой травмы получили подростки, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее в соцсетях от кемеровчан появилось обращение к главе Лиги безопасного интернета, члену Общественной палаты России Екатерине Мизулиной, в котором сообщалось о том, что в Кемерово на один из концертов продали больше билетов, чем было мест в зале. "В итоге случилась давка, разбилась стеклянная дверь и на стекло упали подростки, которые получили травмы", - говорится в обращении. Также отмечается, что на концерт пришли люди с электрошокерами и заточками, "некоторые кидались банками с энергетиками"."По данному факту в следственном отделе по Центральному району города Кемерово незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). В настоящее время следователями СК России проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, озвученных в социальных сетях. По результатам проверки будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение", – сообщили в СУСК.Как в свою очередь уточнили РИА Новости в прокуратуре региона, надзорное ведомство также организовало проверку "исполнения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей".Собеседница агентства добавила, что по итогам проверки действиям ответственных лиц будет дана надлежащая правовая оценка, при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20250110/voronezh-1993185272.html
https://ria.ru/20241016/shkola-1978265652.html
россия
кемерово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c643a4687f4a27c948b6e8f4486245b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, кемерово, следственный комитет россии (ск рф), лига безопасного интернета, екатерина мизулина
Происшествия, Россия, Кемерово, Следственный комитет России (СК РФ), Лига безопасного интернета, Екатерина Мизулина
СК начал проверку информации о давке во время концерта в Кемерово

СК Кузбасса начал проверку информации о давке во время концерта в Кемерово

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КЕМЕРОВО, 14 янв – РИА Новости. Следственное управление СК по Кузбассу начало проверку информации о давке во время концерта в городе Кемерово, в ходе которой травмы получили подростки, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в соцсетях от кемеровчан появилось обращение к главе Лиги безопасного интернета, члену Общественной палаты России Екатерине Мизулиной, в котором сообщалось о том, что в Кемерово на один из концертов продали больше билетов, чем было мест в зале. "В итоге случилась давка, разбилась стеклянная дверь и на стекло упали подростки, которые получили травмы", - говорится в обращении. Также отмечается, что на концерт пришли люди с электрошокерами и заточками, "некоторые кидались банками с энергетиками".
Ученики в коридоре - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Воронежские власти опровергли информацию о последствиях давки в школе
10 января, 19:14
"По данному факту в следственном отделе по Центральному району города Кемерово незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). В настоящее время следователями СК России проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, озвученных в социальных сетях. По результатам проверки будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение", – сообщили в СУСК.
Как в свою очередь уточнили РИА Новости в прокуратуре региона, надзорное ведомство также организовало проверку "исполнения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей".
Собеседница агентства добавила, что по итогам проверки действиям ответственных лиц будет дана надлежащая правовая оценка, при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.
Давка в школе №75 в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Власти разберутся, из-за чего возникла давка в ростовской школе
16 октября 2024, 08:55
 
ПроисшествияРоссияКемеровоСледственный комитет России (СК РФ)Лига безопасного интернетаЕкатерина Мизулина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала