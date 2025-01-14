https://ria.ru/20250114/kalinovo-1993658307.html
Ганчев объяснил важность взятия Калиново в Харьковской области
Ганчев объяснил важность взятия Калиново в Харьковской области - РИА Новости, 14.01.2025
Ганчев объяснил важность взятия Калиново в Харьковской области
Взятие Калиново в Харьковской области открывает российской армии дорогу на Купянск с севера, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T14:23:00+03:00
2025-01-14T14:23:00+03:00
2025-01-14T14:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
виталий ганчев
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Взятие Калиново в Харьковской области открывает российской армии дорогу на Купянск с севера, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Ранее Минобороны сообщало, что российские войска освободили населенный пункт Калиново в Харьковской области. "Наступление российской армии на купянском направлении продолжается. Наши бойцы форсировали Оскол, взяли под контроль Калиново - населенный пункт, который открывает армии России дорогу на Купянск с севера", - сообщил Ганчев.
https://ria.ru/20250114/kimakovskiy-1993632363.html
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харьковская область, россия, виталий ганчев
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Виталий Ганчев
Ганчев объяснил важность взятия Калиново в Харьковской области
Ганчев: взятие Калиново открывает России дорогу на Купянск с севера