https://ria.ru/20250114/kalinovo-1993658307.html

Ганчев объяснил важность взятия Калиново в Харьковской области

Ганчев объяснил важность взятия Калиново в Харьковской области - РИА Новости, 14.01.2025

Ганчев объяснил важность взятия Калиново в Харьковской области

Взятие Калиново в Харьковской области открывает российской армии дорогу на Купянск с севера, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T14:23:00+03:00

2025-01-14T14:23:00+03:00

2025-01-14T14:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

виталий ганчев

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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Взятие Калиново в Харьковской области открывает российской армии дорогу на Купянск с севера, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Ранее Минобороны сообщало, что российские войска освободили населенный пункт Калиново в Харьковской области. "Наступление российской армии на купянском направлении продолжается. Наши бойцы форсировали Оскол, взяли под контроль Калиново - населенный пункт, который открывает армии России дорогу на Купянск с севера", - сообщил Ганчев.

https://ria.ru/20250114/kimakovskiy-1993632363.html

харьковская область

россия

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харьковская область, россия, виталий ганчев