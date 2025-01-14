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Спикер конгресса США призвал наложить условия на помощь Калифорнии
Спикер конгресса США призвал наложить условия на помощь Калифорнии - РИА Новости, 14.01.2025
Спикер конгресса США призвал наложить условия на помощь Калифорнии
Конгрессу США следует наложить определенные условия на планируемую помощь штату Калифорния в борьбе с пожарами из-за халатности местных властей, считает спикер... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T00:22:00+03:00
2025-01-14T00:22:00+03:00
2025-01-14T00:23:00+03:00
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лесные пожары в калифорнии в 2025 году
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Конгрессу США следует наложить определенные условия на планируемую помощь штату Калифорния в борьбе с пожарами из-за халатности местных властей, считает спикер палаты представителей Майк Джонсон. Об этом сообщает телеканал CNN."Как нам кажется, власти штата и местные чиновники проявили халатность в своих обязанностях во многих отношениях... Я думаю, что на эту помощь (по борьбе с пожарами - ред.) следует, скорее всего, наложить условия", - заявил он в комментарии телеканалу. Джонсон добавил, что это его личное мнение. Как сообщает CNN, американский конгресс, как правило, предоставляет федеральную помощь пострадавшим от природных бедствий штатам без всяких условий. Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 24 человека погибли, а более 12,3 тысячи строений, включая дома знаменитостей, были уничтожены. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, калифорния, лос-анджелес, майк джонсон, конгресс сша, лесные пожары в калифорнии в 2025 году
В мире, Калифорния, Лос-Анджелес, Майк Джонсон, Конгресс США, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году
Спикер конгресса США призвал наложить условия на помощь Калифорнии
Спикер конгресса США заявил о халатности местных властей в Калифорнии