https://ria.ru/20250114/kalifornija-1993558298.html

Спикер конгресса США призвал наложить условия на помощь Калифорнии

Спикер конгресса США призвал наложить условия на помощь Калифорнии - РИА Новости, 14.01.2025

Спикер конгресса США призвал наложить условия на помощь Калифорнии

Конгрессу США следует наложить определенные условия на планируемую помощь штату Калифорния в борьбе с пожарами из-за халатности местных властей, считает спикер... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T00:22:00+03:00

2025-01-14T00:22:00+03:00

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лесные пожары в калифорнии в 2025 году

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Конгрессу США следует наложить определенные условия на планируемую помощь штату Калифорния в борьбе с пожарами из-за халатности местных властей, считает спикер палаты представителей Майк Джонсон. Об этом сообщает телеканал CNN."Как нам кажется, власти штата и местные чиновники проявили халатность в своих обязанностях во многих отношениях... Я думаю, что на эту помощь (по борьбе с пожарами - ред.) следует, скорее всего, наложить условия", - заявил он в комментарии телеканалу. Джонсон добавил, что это его личное мнение. Как сообщает CNN, американский конгресс, как правило, предоставляет федеральную помощь пострадавшим от природных бедствий штатам без всяких условий. Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 24 человека погибли, а более 12,3 тысячи строений, включая дома знаменитостей, были уничтожены. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.

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Дарья Буймова

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