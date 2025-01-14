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Флеболог назвала оптимальную высоту каблука - РИА Новости, 14.01.2025
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03:33 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/kabluk-1993566892.html
Флеболог назвала оптимальную высоту каблука
Флеболог назвала оптимальную высоту каблука - РИА Новости, 14.01.2025
Флеболог назвала оптимальную высоту каблука
Высота каблука не должна превышать 5-6 сантиметров, в противном случае ухудшается кровоток икроножной мышцы, рассказала РИА Новости врач-флеболог Юсуповской... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T03:33:00+03:00
2025-01-14T03:33:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Высота каблука не должна превышать 5-6 сантиметров, в противном случае ухудшается кровоток икроножной мышцы, рассказала РИА Новости врач-флеболог Юсуповской больницы Москвы Елена Смирнова. Специалист, занимающаяся диагностикой и лечением венозных заболеваний, отметила, что носить обувь с плоской подошвой – вредно, однако каблук не должен быть слишком высоким. "Высота каблука должна быть 3-5 сантиметров. Во время хождения на высоких каблуках, более 5-6 сантиметров, напрягается икроножная мышца, из-за чего в ней ухудшается кровоток", - сказала флеболог. По ее словам, если нагрузка на сосуды из-за высокого каблука будет постоянной, то начнется развитие варикозной болезни. Кроме того, в венах начинает скапливаться кровь, из-за чего человек чувствует усталость, боли и тяжесть в ногах.
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Флеболог назвала оптимальную высоту каблука

Флеболог Смирнова: высота каблука не должна превышать пять — шесть сантиметров

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКаблук
Каблук - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Высота каблука не должна превышать 5-6 сантиметров, в противном случае ухудшается кровоток икроножной мышцы, рассказала РИА Новости врач-флеболог Юсуповской больницы Москвы Елена Смирнова.
Специалист, занимающаяся диагностикой и лечением венозных заболеваний, отметила, что носить обувь с плоской подошвой – вредно, однако каблук не должен быть слишком высоким.
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"Высота каблука должна быть 3-5 сантиметров. Во время хождения на высоких каблуках, более 5-6 сантиметров, напрягается икроножная мышца, из-за чего в ней ухудшается кровоток", - сказала флеболог.
По ее словам, если нагрузка на сосуды из-за высокого каблука будет постоянной, то начнется развитие варикозной болезни. Кроме того, в венах начинает скапливаться кровь, из-за чего человек чувствует усталость, боли и тяжесть в ногах.
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