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Флеболог назвала оптимальную высоту каблука
Флеболог назвала оптимальную высоту каблука - РИА Новости, 14.01.2025
Флеболог назвала оптимальную высоту каблука
Высота каблука не должна превышать 5-6 сантиметров, в противном случае ухудшается кровоток икроножной мышцы, рассказала РИА Новости врач-флеболог Юсуповской... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T03:33:00+03:00
2025-01-14T03:33:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Высота каблука не должна превышать 5-6 сантиметров, в противном случае ухудшается кровоток икроножной мышцы, рассказала РИА Новости врач-флеболог Юсуповской больницы Москвы Елена Смирнова. Специалист, занимающаяся диагностикой и лечением венозных заболеваний, отметила, что носить обувь с плоской подошвой – вредно, однако каблук не должен быть слишком высоким. "Высота каблука должна быть 3-5 сантиметров. Во время хождения на высоких каблуках, более 5-6 сантиметров, напрягается икроножная мышца, из-за чего в ней ухудшается кровоток", - сказала флеболог. По ее словам, если нагрузка на сосуды из-за высокого каблука будет постоянной, то начнется развитие варикозной болезни. Кроме того, в венах начинает скапливаться кровь, из-за чего человек чувствует усталость, боли и тяжесть в ногах.
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москва, общество, здоровье - общество
Москва, Общество, Здоровье - Общество
Флеболог назвала оптимальную высоту каблука
Флеболог Смирнова: высота каблука не должна превышать пять — шесть сантиметров
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Высота каблука не должна превышать 5-6 сантиметров, в противном случае ухудшается кровоток икроножной мышцы, рассказала РИА Новости врач-флеболог Юсуповской больницы Москвы Елена Смирнова.
Специалист, занимающаяся диагностикой и лечением венозных заболеваний, отметила, что носить обувь с плоской подошвой – вредно, однако каблук не должен быть слишком высоким.
"Высота каблука должна быть 3-5 сантиметров. Во время хождения на высоких каблуках, более 5-6 сантиметров, напрягается икроножная мышца, из-за чего в ней ухудшается кровоток", - сказала флеболог.
По ее словам, если нагрузка на сосуды из-за высокого каблука будет постоянной, то начнется развитие варикозной болезни. Кроме того, в венах начинает скапливаться кровь, из-за чего человек чувствует усталость, боли и тяжесть в ногах.